Киев намерен укрепить ВСУ женщинами-командирами
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган заявила, что руководство страны планирует увеличить количество женщин в командных должностях на передовой в рамках развенчивания гендерных стереотипов. О её выступлении на седьмом Украинском женском конгрессе в Киеве пресс-служба ведомства сообщает в своём телеграм-канале
"У нас сегодня определённый перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. И это не зависит от профессионализма или личностных качеств. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", - приводит слова Дараган.
По её словам, законодательство Украины достаточно прогрессивное, "но очень часто оно лишь устанавливает общую рамку". Поэтому на местах в конкретных частях "гендерную политику" нужно "наполнять содержанием".
"В первую очередь это касается увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений и устранения искусственных проблем, связанных с их продвижением по службе в боевых частях", - подчеркнула Дараган.
Она также привела статистику по количеству женщин, служащих в рядах ВСУ в настоящее время.
"По состоянию на октябрь 2023 года это более 62 тысяч, что составляет 7% от общей численности Вооружённых Сил. Из них 43,5 тысячи - военнослужащие, а 18,6 тысячи - это гражданский персонал. 7,7 тысячи женщин - офицеры; 11,7 тысячи - сержантский состав, 22,7 тысячи - солдаты. При этом в районе боевых действий находятся около 5 тысяч женщин из состава ВСУ", - отметила Дараган.
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По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, после увольнения военкомов произошёл провал мобилизации военнообязанных. И эта проблема критичнее и масштабнее, чем нехватка снарядов.
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