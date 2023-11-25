https://ukraina.ru/20231125/1051329957.html

Авдеевский фронт. Третья волна наступления: кассетные авиабомбы изгоняют ВСУ из Авдеевской промки

Авдеевский фронт. Третья волна наступления: кассетные авиабомбы изгоняют ВСУ из Авдеевской промки - 25.11.2023 Украина.ру

Авдеевский фронт. Третья волна наступления: кассетные авиабомбы изгоняют ВСУ из Авдеевской промки

Российская армия третий день давит на противника со всех сторон, не давая ему, перевести дух. Украинцы начали массово оставлять позиции на юге и уходить в город, поняв, что кассетные боеприпасы, которыми активно бьют по ним, не дают никаких шансов на спасение

2023-11-25T19:14

2023-11-25T19:14

2023-11-25T19:16

авдеевка

спецоперация

сво

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Донецкий военный аналитик с позывным "Оцелот" объяснил изданию Украина.ру, что значит "третья волна" наступления на Авдеевку, и чем она отличает от предыдущих двух:"Первая волна – это когда после внезапной мощнейшей артподготовки и авиационных ударов мы пошли в наступление с севера и юга. Подчеркиваю слово "внезапность". Противник ничего такого с нашей стороны не ожидал.Второе слово – "точность" разведданных, когда мы точно знали, где штабы ВСУ, где располаги, где важные укрепы, где склады с б/к и ГСМ и точно ударили по ним. За несколько дней мы овладели терриконом перед Авдеевским коксохимом, господствующей высотой на севере города и серьезно продвинулись вперед.Но из-за того, что наша артиллерия не такая дальнобойная – к сожалению, это наша фатальная проблема – ВСУ с помощью своей артиллерии смогли несколько приостановить наше продвижение, и почти сразу перекинуть свои резервы. Но нас все это все равно не остановило.Вторая волна заключалась в новой тактике. Мы стали наступать не с двух сторон, а с трех – север, юг, восток. Причем наступали то в одном месте, то в другом, то в третьем, то одновременно в двух, заставляя ВСУ перекидывать резервы на одно направление, а потом били в другом месте.А вот третья волна – это одновременное наступление уже с пяти-шести направлений. Плюс активное применение кассетных авиабомб. Теперь из-за такой тактики укропы растягивают все свои почти деморализованные наличные силы по всему фронту, что, естественно их ослабляет. А КАБы просто разносят бетонированные укрепы на Авдеевской промке – самые настоящие крепости, которые раньше не давали нам пройти вперед.Наши танки на промке практически в упор расстреливают оставшиеся здания под укропами. Из-за этого там из-за детонации начинались сильные взрывы.Промка фактически очищена от ВСУ. В пятницу украинцы просто стали массово покидать свои позиции и уходить непосредственно в Авдеевку".Сейчас расстояние между северным и южным флангом на западе от Авдеевки сузилось почти до 5 км. Продвижение там затруднено тем, что командование ВСУ, понимая, что нельзя дать российской армии замкнуть горловину, так как авдеевский гарнизон попадет в котел, держит там высокопрофессиональные силы и активно применяет дальнобойную артиллерию.Источники издания Украина.ру в донецких подразделениях, воюющих на авдеевском фронте, ранее сообщили нам о том, что целью авдеевской наступательной операции является освобождение города к Новому году плюс-минус десять дней.

https://ukraina.ru/20231122/1051218144.html

https://ukraina.ru/20231121/1051175724.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, спецоперация, сво