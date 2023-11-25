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Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО

Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО - 25.11.2023 Украина.ру

Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО

С февраля 2022 года на Украине было утеряно или похищено около 179 тысяч единиц огнестрельного оружия. Такие данные приводит аналитический ресурс "Опендатабот"

2023-11-25T19:57

2023-11-25T19:57

2023-11-25T19:57

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Уточняется, что общий подсчёт произведён на основе украинского реестра утерянного и похищенного оружия, который фиксирует данные о гражданском и военном оружии.По данным аналитиков, только 20% от этого количества – это похищенное оружие. Остальные 80% значатся в списках как утерянные. Больше всего похищено или утеряно автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что оружие с Украины поставляется на Ближний Восток. До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что вооружения, поставляемые Киеву из стран НАТО, затем выставляются на продажу в даркнете. Было установлено, что в сети есть масса предложений о продаже различных вооружений из западных поставок – от стрелкового оружия до ракет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, вооружения, продажа