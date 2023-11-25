Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО - 25.11.2023 Украина.ру
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Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО
Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО - 25.11.2023 Украина.ру
Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО
С февраля 2022 года на Украине было утеряно или похищено около 179 тысяч единиц огнестрельного оружия. Такие данные приводит аналитический ресурс "Опендатабот"
2023-11-25T19:57
2023-11-25T19:57
новости
украина
сво
спецоперация
вооружения
продажа
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Уточняется, что общий подсчёт произведён на основе украинского реестра утерянного и похищенного оружия, который фиксирует данные о гражданском и военном оружии.По данным аналитиков, только 20% от этого количества – это похищенное оружие. Остальные 80% значатся в списках как утерянные. Больше всего похищено или утеряно автоматов Калашникова и пистолетов Макарова. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что оружие с Украины поставляется на Ближний Восток. До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что вооружения, поставляемые Киеву из стран НАТО, затем выставляются на продажу в даркнете. Было установлено, что в сети есть масса предложений о продаже различных вооружений из западных поставок – от стрелкового оружия до ракет.
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новости, украина, сво, спецоперация, вооружения, продажа
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, вооружения, продажа

Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО

19:57 25.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС Українибойцы ССО ВСУ
бойцы ССО ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
Читать в
С февраля 2022 года на Украине было утеряно или похищено около 179 тысяч единиц огнестрельного оружия. Такие данные приводит аналитический ресурс "Опендатабот"
Уточняется, что общий подсчёт произведён на основе украинского реестра утерянного и похищенного оружия, который фиксирует данные о гражданском и военном оружии.
"С начала большой войны (прим. ред. - Спецоперации) зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного оружия – это 30% от общего количества оружия в реестре за все время", – цитирует источник РИА Новости.
По данным аналитиков, только 20% от этого количества – это похищенное оружие. Остальные 80% значатся в списках как утерянные. Больше всего похищено или утеряно автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что оружие с Украины поставляется на Ближний Восток.
До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что вооружения, поставляемые Киеву из стран НАТО, затем выставляются на продажу в даркнете. Было установлено, что в сети есть масса предложений о продаже различных вооружений из западных поставок – от стрелкового оружия до ракет.
 
НовостиУкраинаСВОСпецоперациявооруженияпродажа
 
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19:57Около 179 тысяч единиц оружия утеряно на Украине с начала СВО
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