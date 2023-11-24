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Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией

Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией - 24.11.2023 Украина.ру

Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых. Об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса президента

2023-11-24T23:36

2023-11-24T23:36

2023-11-24T23:36

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владимир зеленский

увольнение

нацгвардия

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Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко. О причинах увольнений не сообщается. Ранее Владимир Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами, генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко. Её место занял генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук. В пятницу, 24 ноября, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизация военнообязанных в стране провалилась из-за увольнения военкомов.

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2023

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новости, украина, владимир зеленский, увольнение, нацгвардия