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Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией - 24.11.2023 Украина.ру
Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых. Об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса президента
2023-11-24T23:36
2023-11-24T23:36
2023-11-24T23:36
новости
украина
владимир зеленский
увольнение
нацгвардия
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Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко. О причинах увольнений не сообщается. Ранее Владимир Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами, генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко. Её место занял генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук. В пятницу, 24 ноября, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизация военнообязанных в стране провалилась из-за увольнения военкомов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, увольнение, нацгвардия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, увольнение, Нацгвардия
Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых. Об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса президента
Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко.
О причинах увольнений не сообщается.
Ранее Владимир Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами, генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко. Её место занял генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук.
В пятницу, 24 ноября, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизация военнообязанных в стране провалилась из-за увольнения военкомов.