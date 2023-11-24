Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051329191.html
Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией - 24.11.2023 Украина.ру
Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых. Об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса президента
2023-11-24T23:36
2023-11-24T23:36
новости
украина
владимир зеленский
увольнение
нацгвардия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051070359_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e35fc18242ad8569ae4b4bdcae5ff6e0.jpg
Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко. О причинах увольнений не сообщается. Ранее Владимир Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами, генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко. Её место занял генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук. В пятницу, 24 ноября, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизация военнообязанных в стране провалилась из-за увольнения военкомов.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051070359_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_cf324a99c191c04642124f99edf85f78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, увольнение, нацгвардия
Новости, Украина, Владимир Зеленский, увольнение, Нацгвардия

Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией

23:36 24.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией и назначил новых. Об этом свидетельствуют указы на сайте Офиса президента
Согласно документам, своих постов лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя - Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. В то же время новым первым заместителем командующего Нацгвардией назначен Вадим Гладков, а заместителями - Александр Белоус и Алексей Осипенко.
О причинах увольнений не сообщается.
Ранее Владимир Зеленский уволил с должности командующего Медицинскими силами, генерал-майора медицинской службы Татьяну Остащенко. Её место занял генерал-майор медслужбы Анатолий Казмирчук.
В пятницу, 24 ноября, депутат и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что мобилизация военнообязанных в стране провалилась из-за увольнения военкомов.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийувольнениеНацгвардия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:09В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий
23:36Зеленский уволил четырёх заместителей командующего Нацгвардией
23:24Арахамия признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО
22:52ВСУ не могут подавить российские средства РЭБ – The Economist
22:21США и Германия намерены убедить Зеленского перейти к диалогу с РФ – Bild
21:58Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
21:52Спикер Рады исключил проведения президентских выборов
21:44Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию
21:24На Украине пообещали демобилизовать срочников
21:20Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям
21:07В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин
20:50Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"
20:44Данилов призвал украинцев готовиться к худшему
20:22Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
19:55Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации"
19:31Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"
19:28На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги
19:08"Это на десятилетия": Гаспарян о том, что последует после закрытия Финляндией границ с РФ
18:56Путин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в госуправлении
18:52Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо
Лента новостейМолния