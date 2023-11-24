https://ukraina.ru/20231124/1051327579.html
Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу" - 24.11.2023 Украина.ру
Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
Украинская полиция отчиталась за разоблачение очередной группы, спасавшей соотечественников от насильственной мобилизации. Участники группы переправляли уклонистов из Львовской области в ЕС, сообщила 24 ноября Нацполиция Украины
2023-11-24T21:58
2023-11-24T21:58
2023-11-24T21:58
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"Участников группы, которые помогали с билетами в Европу, разоблачили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции. Среди них – преподаватель одного из местных университетов, военнослужащие и местная жительница", - сказано в сообщении полиции.Участники группы за 4500 долларов США гарантировали внесение сведений об уклонисте в информационную базу, что позволяло беспрепятственно пересекать границу Украины с ЕС.
https://ukraina.ru/20231124/1051326500.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
Украинская полиция отчиталась за разоблачение очередной группы, спасавшей соотечественников от насильственной мобилизации. Участники группы переправляли уклонистов из Львовской области в ЕС, сообщила 24 ноября Нацполиция Украины