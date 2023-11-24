Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу" - 24.11.2023 Украина.ру
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Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу" - 24.11.2023 Украина.ру
Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"
Украинская полиция отчиталась за разоблачение очередной группы, спасавшей соотечественников от насильственной мобилизации. Участники группы переправляли уклонистов из Львовской области в ЕС, сообщила 24 ноября Нацполиция Украины
2023-11-24T21:58
2023-11-24T21:58
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всу
мобилизация
уклонисты
украинские беженцы
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"Участников группы, которые помогали с билетами в Европу, разоблачили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции. Среди них – преподаватель одного из местных университетов, военнослужащие и местная жительница", - сказано в сообщении полиции.Участники группы за 4500 долларов США гарантировали внесение сведений об уклонисте в информационную базу, что позволяло беспрепятственно пересекать границу Украины с ЕС.
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новости, новости украины, западная украина, львовская область, пограничники, пограничная служба украины, всу, мобилизация, уклонисты, украинские беженцы, украинская власть, украинская армия, украина, украина-ес, гуманитарный кризис, сво, ес, безвиз, нацполиция
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Украинские уклонисты платили по $4,5 тыс за "билет в Европу"

21:58 24.11.2023
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Украинская полиция отчиталась за разоблачение очередной группы, спасавшей соотечественников от насильственной мобилизации. Участники группы переправляли уклонистов из Львовской области в ЕС, сообщила 24 ноября Нацполиция Украины
"Участников группы, которые помогали с билетами в Европу, разоблачили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи следственного управления областной полиции. Среди них – преподаватель одного из местных университетов, военнослужащие и местная жительница", - сказано в сообщении полиции.
Участники группы за 4500 долларов США гарантировали внесение сведений об уклонисте в информационную базу, что позволяло беспрепятственно пересекать границу Украины с ЕС.
секретарь СНБО Алексей Данилов
20:44
Данилов призвал украинцев готовиться к худшему Никто не ожидал, что конфликт на Украине затянется на столь долгий период и чем дольше он будет продолжаться, тем тяжелее будет жителям страны. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телеканала "Говорит великий Львов"
 
НовостиНовости УкраиныЗападная УкраинаЛьвовская областьпограничникиПограничная служба УкраиныВСУмобилизацияуклонистыукраинские беженцыукраинская властьукраинская армияУкраинаУкраина-ЕСгуманитарный кризисСВОЕСбезвизНацполиция
 
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