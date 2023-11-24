Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию - 24.11.2023 Украина.ру
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Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию
Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию - 24.11.2023 Украина.ру
Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию
При попытке сбежать в Румынию украинские силовики поймали "группу злоумышленников, которые пытались переправить через границу подлежащего мобилизации мужчину". Об этом 24 ноября сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области
2023-11-24T21:44
2023-11-24T21:44
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Инцидент произошёл 23 ноября в поселке Солотвино Тячевского района. В захвате соотечественников участвовали сотрудники миграционной полиции ГУНП в Закарпатской области, следователи и оперативники СБУ и особисты Мукачевского пограничного отряда.Канал пересечения границы устроили двое жителей села Нижняя Апша Тячевского района. Организатором полицейские считают 54-летнего местного жителя, подельником которого стал 40-летний односельчанин."Действуя по согласованному механизму, фигуранты подыскивали военнообязанных мужчин, которым предлагали содействовать в незаконном бегстве за границу. Свои услуги злоумышленники оценили в 3000 долларов США", -сказано в сообщении украинской полиции.Спасители уклониста поселили его в местном отеле за две недели до переправки в ЕС. В день переправы селяне выдали уклонисту гидрокостюм, в котором последний должен был пересечь реку и таким образом попасть в Румынию. По пути к реке всех троих поймали украинские силовики.
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новости, новости украины, закарпатье, закарпатская область, западная украина, румыния, украина, украина-ес, украинские беженцы, уклонисты, мобилизация, всу, сво, евроинтеграция, права человека, гуманитарный кризис, гуманитарный коридор, нацполиция, сбу
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Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию

21:44 24.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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При попытке сбежать в Румынию украинские силовики поймали "группу злоумышленников, которые пытались переправить через границу подлежащего мобилизации мужчину". Об этом 24 ноября сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области
Инцидент произошёл 23 ноября в поселке Солотвино Тячевского района. В захвате соотечественников участвовали сотрудники миграционной полиции ГУНП в Закарпатской области, следователи и оперативники СБУ и особисты Мукачевского пограничного отряда.
Канал пересечения границы устроили двое жителей села Нижняя Апша Тячевского района. Организатором полицейские считают 54-летнего местного жителя, подельником которого стал 40-летний односельчанин.
"Действуя по согласованному механизму, фигуранты подыскивали военнообязанных мужчин, которым предлагали содействовать в незаконном бегстве за границу. Свои услуги злоумышленники оценили в 3000 долларов США", -сказано в сообщении украинской полиции.
Спасители уклониста поселили его в местном отеле за две недели до переправки в ЕС. В день переправы селяне выдали уклонисту гидрокостюм, в котором последний должен был пересечь реку и таким образом попасть в Румынию. По пути к реке всех троих поймали украинские силовики.
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста
Вчера, 18:25
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста Попытка сбежать из Украины обернулась для уклониста трагедией. Чтобы избежать мобилизации уроженец Днепропетровской области более трёх суток бродил по горам в надежде покинуть территорию страны, был обнаружен сотрудниками спецслужб, а позже умер от истощения. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы
 
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