Украинская полиция пресекла бегство уклонистов в Румынию
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
При попытке сбежать в Румынию украинские силовики поймали "группу злоумышленников, которые пытались переправить через границу подлежащего мобилизации мужчину". Об этом 24 ноября сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области
Инцидент произошёл 23 ноября в поселке Солотвино Тячевского района. В захвате соотечественников участвовали сотрудники миграционной полиции ГУНП в Закарпатской области, следователи и оперативники СБУ и особисты Мукачевского пограничного отряда.
Канал пересечения границы устроили двое жителей села Нижняя Апша Тячевского района. Организатором полицейские считают 54-летнего местного жителя, подельником которого стал 40-летний односельчанин.
"Действуя по согласованному механизму, фигуранты подыскивали военнообязанных мужчин, которым предлагали содействовать в незаконном бегстве за границу. Свои услуги злоумышленники оценили в 3000 долларов США", -сказано в сообщении украинской полиции.
Спасители уклониста поселили его в местном отеле за две недели до переправки в ЕС. В день переправы селяне выдали уклонисту гидрокостюм, в котором последний должен был пересечь реку и таким образом попасть в Румынию. По пути к реке всех троих поймали украинские силовики.
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