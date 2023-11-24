Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Россия будет среди самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта. При этом следует минимизировать любые угрозы гражданам, заявил 24 ноября Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
По словам президента России, правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Нововведениями снимаются многие излишние бюрократические требования. Одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий.
Путин отметил особую роль Национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали не только российские компании и организации, но и участники из 16 стран мира. Президент предложил дополнить этот документ декларацией об ответственной разработке больших языковых и генеративных моделей.
По мнению Путина, российский опыт может быть полезен при формировании международных этических стандартов в сфере искусственного интеллекта. Такие вопросы будут предложены к рассмотрению в 2024 году во время российского председательства в БРИКС.
Говоря об огромном потенциале нового поколения технологий, Путин указан на смысл всей работы и констатировал, что "главное измерение технологического прогресса как раз и состоит в том, чтобы эти решения служили людям".
16:57Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллектаПрезидент России принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности". Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин указал на перспективы ИИ в экономике и других сферах