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Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям

Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям - 24.11.2023 Украина.ру

Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям

Россия будет среди самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта. При этом следует минимизировать любые угрозы гражданам, заявил 24 ноября Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023

2023-11-24T21:20

2023-11-24T21:20

2023-11-24T21:20

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По словам президента России, правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Нововведениями снимаются многие излишние бюрократические требования. Одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий.Путин отметил особую роль Национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали не только российские компании и организации, но и участники из 16 стран мира. Президент предложил дополнить этот документ декларацией об ответственной разработке больших языковых и генеративных моделей.По мнению Путина, российский опыт может быть полезен при формировании международных этических стандартов в сфере искусственного интеллекта. Такие вопросы будут предложены к рассмотрению в 2024 году во время российского председательства в БРИКС.Говоря об огромном потенциале нового поколения технологий, Путин указан на смысл всей работы и констатировал, что "главное измерение технологического прогресса как раз и состоит в том, чтобы эти решения служили людям".

https://ukraina.ru/20231124/1051321573.html

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