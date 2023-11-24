Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям - 24.11.2023 Украина.ру
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Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям
Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям - 24.11.2023 Украина.ру
Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям
Россия будет среди самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта. При этом следует минимизировать любые угрозы гражданам, заявил 24 ноября Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
2023-11-24T21:20
2023-11-24T21:20
новости
владимир путин
it-сектор
it-специалисты
it-компании
искусственный интеллект
цифровой суверенитет
цифровизация
цифровые технологии
брикс
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По словам президента России, правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Нововведениями снимаются многие излишние бюрократические требования. Одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий.Путин отметил особую роль Национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали не только российские компании и организации, но и участники из 16 стран мира. Президент предложил дополнить этот документ декларацией об ответственной разработке больших языковых и генеративных моделей.По мнению Путина, российский опыт может быть полезен при формировании международных этических стандартов в сфере искусственного интеллекта. Такие вопросы будут предложены к рассмотрению в 2024 году во время российского председательства в БРИКС.Говоря об огромном потенциале нового поколения технологий, Путин указан на смысл всей работы и констатировал, что "главное измерение технологического прогресса как раз и состоит в том, чтобы эти решения служили людям".
https://ukraina.ru/20231124/1051321573.html
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новости, владимир путин, it-сектор, it-специалисты, it-компании, искусственный интеллект, цифровой суверенитет, цифровизация, цифровые технологии, брикс, международные отношения, международное право, информационная безопасность, информация, информационные технологии, этический кодекс, этика, россия, национальные интересы, национальная безопасность, инновации, технологии и инновации, модернизация, российская экономика
Новости, Владимир Путин, IT-сектор, IT-специалисты, IT-компании, искусственный интеллект, цифровой суверенитет, цифровизация, цифровые технологии, БРИКС, международные отношения, международное право, информационная безопасность, информация, информационные технологии, Этический кодекс, этика, Россия, национальные интересы, национальная безопасность, инновации, Технологии и инновации, модернизация, российская экономика

Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям

21:20 24.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Читать в
Россия будет среди самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта. При этом следует минимизировать любые угрозы гражданам, заявил 24 ноября Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023
По словам президента России, правительство подготовило изменения в закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Нововведениями снимаются многие излишние бюрократические требования. Одновременно устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования использования прорывных технологий.
Путин отметил особую роль Национального кодекса этики в сфере искусственного интеллекта. Документ подписали не только российские компании и организации, но и участники из 16 стран мира. Президент предложил дополнить этот документ декларацией об ответственной разработке больших языковых и генеративных моделей.
По мнению Путина, российский опыт может быть полезен при формировании международных этических стандартов в сфере искусственного интеллекта. Такие вопросы будут предложены к рассмотрению в 2024 году во время российского председательства в БРИКС.
Говоря об огромном потенциале нового поколения технологий, Путин указан на смысл всей работы и констатировал, что "главное измерение технологического прогресса как раз и состоит в том, чтобы эти решения служили людям".
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
16:57
Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллектаПрезидент России принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности". Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин указал на перспективы ИИ в экономике и других сферах
 
НовостиВладимир ПутинIT-секторIT-специалистыIT-компанииискусственный интеллектцифровой суверенитетцифровизацияцифровые технологииБРИКСмеждународные отношениямеждународное правоинформационная безопасностьинформацияинформационные технологииЭтический кодексэтикаРоссиянациональные интересынациональная безопасностьинновацииТехнологии и инновациимодернизацияроссийская экономика
 
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Заголовок открываемого материала
21:24На Украине пообещали демобилизовать срочников
21:20Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям
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