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В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин
В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин - 24.11.2023 Украина.ру
В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин
Перекос в сторону мужчин в Вооружённых силах Украины должен быть устранён посредством того, что женщины возьмут в руки оружие. В минобороны страны заявили, что больше украинок должны командовать ротами на фронте
2023-11-24T21:07
2023-11-24T21:07
2023-11-24T21:07
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Об этом 24 ноября сообщила госсекретарь министерства Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе. По её словам, в стране достаточно прогрессивное законодательство, но на местах действуют гендерные стереотипы. Дараган указала, что участие в боевых действиях "не зависят от от профессиональности, профессионализма или личностных качеств". Это вопрос "исключительно стереотипов".Кроме этого, Дараган привела статистику: по состоянию на октябрь 2023 года в рядах ВСУ находятся более 62 тысяч женщин, что составляет 7% от общей численности. Из них 43,5 тысяч — военнослужащие, 18,6 тысяч — гражданский персонал. При этом в районе боевых действий находятся около пяти тысяч женщин. Ранее издание The New York Times сообщало, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что острая нехватка военнослужащих вынуждает киевский режим призывать в армию всё больше женщин. В рядах ВСУ, по западным оценкам, их уже более 40 тысяч.В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе будет представлен некий новый "комплексный план по мобилизации".
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, минобороны украины, сво, мобилизация
В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин
Перекос в сторону мужчин в Вооружённых силах Украины должен быть устранён посредством того, что женщины возьмут в руки оружие. В минобороны страны заявили, что больше украинок должны командовать ротами на фронте
Об этом 24 ноября сообщила госсекретарь министерства Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе. По её словам, в стране достаточно прогрессивное законодательство, но на местах действуют гендерные стереотипы.
"У нас сегодня определённый перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты", — уточнила она.
Дараган указала, что участие в боевых действиях "не зависят от от профессиональности, профессионализма или личностных качеств". Это вопрос "исключительно стереотипов".
"Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", — добавила спикер минобороны.
Кроме этого, Дараган привела статистику: по состоянию на октябрь 2023 года в рядах ВСУ находятся более 62 тысяч женщин, что составляет 7% от общей численности. Из них 43,5 тысяч — военнослужащие, 18,6 тысяч — гражданский персонал. При этом в районе боевых действий находятся около пяти тысяч женщин.
Ранее издание The New York Times сообщало, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что острая нехватка военнослужащих вынуждает киевский режим призывать в армию всё больше женщин. В рядах ВСУ, по западным оценкам, их уже более 40 тысяч.
В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе будет представлен некий новый "комплексный план по мобилизации".