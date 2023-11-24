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В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин

В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин - 24.11.2023 Украина.ру

В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин

Перекос в сторону мужчин в Вооружённых силах Украины должен быть устранён посредством того, что женщины возьмут в руки оружие. В минобороны страны заявили, что больше украинок должны командовать ротами на фронте

2023-11-24T21:07

2023-11-24T21:07

2023-11-24T21:07

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Об этом 24 ноября сообщила госсекретарь министерства Людмила Дараган на Украинском женском конгрессе. По её словам, в стране достаточно прогрессивное законодательство, но на местах действуют гендерные стереотипы. Дараган указала, что участие в боевых действиях "не зависят от от профессиональности, профессионализма или личностных качеств". Это вопрос "исключительно стереотипов".Кроме этого, Дараган привела статистику: по состоянию на октябрь 2023 года в рядах ВСУ находятся более 62 тысяч женщин, что составляет 7% от общей численности. Из них 43,5 тысяч — военнослужащие, 18,6 тысяч — гражданский персонал. При этом в районе боевых действий находятся около пяти тысяч женщин. Ранее издание The New York Times сообщало, что киевские власти наращивают усилия по привлечению большого количества женщин в ряды ВСУ. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что острая нехватка военнослужащих вынуждает киевский режим призывать в армию всё больше женщин. В рядах ВСУ, по западным оценкам, их уже более 40 тысяч.В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе будет представлен некий новый "комплексный план по мобилизации".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, минобороны украины, сво, мобилизация