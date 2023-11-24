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Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"

Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам" - 24.11.2023 Украина.ру

Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"

Следует обеспечить безопасность, разумность создания применения технологий на основе искусственного интеллекта, заявил 24 ноября президент России. По его мнению, "опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура".

2023-11-24T20:50

2023-11-24T20:50

2023-11-24T20:50

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Традиционная культура, по мнению российского лидера – это "самый естественный этический регулятор технологического прогресса, как и идеалы добра, уважения к человеку, о которых писали Толстой, Достоевский, Чехов, такие выдающиеся писатели-фантасты как Беляев и Ефремов".Путин обратил внимание на произведения отечественных выдающихся писателей, которые для многих поколений учёных были нравственным ориентиром, позволявшим России добиваться научных триумфов, использовать эти достижения на благо людей. В качестве примера президент привёл атомную энергетику.Пи этом он обратил внимание и на негативные факты, отметив, что уже сейчас "западные поисковые системы, как и генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой, просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру".По его словам, сейчас такие подходы русофобы могут использовать в работе с искусственным интеллектом, а завтра "также могут поступить и с другими культурами и другими цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая и в этом пространстве свою исключительность"."Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - отметил российский лидер.Он обратил внимание на современные западные цифровые системы, обученные на западных данных, предназначенные для западного рынка и отражающие "ту часть западной этики, те нормы поведения, государственную политику, против которой мы и возражаем". Монопольное доминирование подобных чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо, убеждён Путин."Наши, отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знание, мудрость всех цивилизаций. От этого мы с вами станем только богаче и более конкурентоспособными. И конечно, наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка и языков других народов России, должны лежать в основе наших разработок", - заявил Путин.По его мнению, следует обязательно использовать российские решения в сфере создания надёжных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта. к этой работе надо подключать таже и специалистов-гуманитариев."Считаю также необходимым, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию наборов данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно. Я очень прошу коллег из правительства продумать соответствующий механизм этой работы", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".

https://ukraina.ru/20231020/1050362053.html

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