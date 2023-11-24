Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам" - 24.11.2023 Украина.ру
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Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"
Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам" - 24.11.2023 Украина.ру
Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"
Следует обеспечить безопасность, разумность создания применения технологий на основе искусственного интеллекта, заявил 24 ноября президент России. По его мнению, "опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура".
2023-11-24T20:50
2023-11-24T20:50
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Традиционная культура, по мнению российского лидера – это "самый естественный этический регулятор технологического прогресса, как и идеалы добра, уважения к человеку, о которых писали Толстой, Достоевский, Чехов, такие выдающиеся писатели-фантасты как Беляев и Ефремов".Путин обратил внимание на произведения отечественных выдающихся писателей, которые для многих поколений учёных были нравственным ориентиром, позволявшим России добиваться научных триумфов, использовать эти достижения на благо людей. В качестве примера президент привёл атомную энергетику.Пи этом он обратил внимание и на негативные факты, отметив, что уже сейчас "западные поисковые системы, как и генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой, просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру".По его словам, сейчас такие подходы русофобы могут использовать в работе с искусственным интеллектом, а завтра "также могут поступить и с другими культурами и другими цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая и в этом пространстве свою исключительность"."Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - отметил российский лидер.Он обратил внимание на современные западные цифровые системы, обученные на западных данных, предназначенные для западного рынка и отражающие "ту часть западной этики, те нормы поведения, государственную политику, против которой мы и возражаем". Монопольное доминирование подобных чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо, убеждён Путин."Наши, отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знание, мудрость всех цивилизаций. От этого мы с вами станем только богаче и более конкурентоспособными. И конечно, наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка и языков других народов России, должны лежать в основе наших разработок", - заявил Путин.По его мнению, следует обязательно использовать российские решения в сфере создания надёжных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта. к этой работе надо подключать таже и специалистов-гуманитариев."Считаю также необходимым, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию наборов данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно. Я очень прошу коллег из правительства продумать соответствующий механизм этой работы", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".
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it-сектор, it-специалисты, it-компании, новости, владимир путин, россия, архив, библиотеки, информационная безопасность, информация, искусственный интеллект, технологии и инновации, инновации, образование, наука, стратегии, цифровой суверенитет, цифровая диктатура, цифровизация, цифровые технологии, оцифровка, национальные интересы, национальная безопасность, лидерство, прогресс, технологии, компьютерные технологии, информационные технологии, высокие технологии, облачные технологии, русофобия, отмена, запад, русский мир, цивилизация
IT-сектор, IT-специалисты, IT-компании, Новости, Владимир Путин, Россия, архив, библиотеки, информационная безопасность, информация, искусственный интеллект, Технологии и инновации, инновации, Образование, Наука, стратегии, цифровой суверенитет, цифровая диктатура, цифровизация, цифровые технологии, оцифровка, национальные интересы, национальная безопасность, лидерство, прогресс, технологии, компьютерные технологии, информационные технологии, высокие технологии, облачные технологии, Русофобия, отмена, Запад, Русский мир, цивилизация

Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"

20:50 24.11.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Следует обеспечить безопасность, разумность создания применения технологий на основе искусственного интеллекта, заявил 24 ноября президент России. По его мнению, "опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура".
Традиционная культура, по мнению российского лидера – это "самый естественный этический регулятор технологического прогресса, как и идеалы добра, уважения к человеку, о которых писали Толстой, Достоевский, Чехов, такие выдающиеся писатели-фантасты как Беляев и Ефремов".
Путин обратил внимание на произведения отечественных выдающихся писателей, которые для многих поколений учёных были нравственным ориентиром, позволявшим России добиваться научных триумфов, использовать эти достижения на благо людей. В качестве примера президент привёл атомную энергетику.
"В эпоху технологической революции именно культурное, духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, а значит, и многообразия нашего мира, устойчивости международных отношений",- подчеркнул Путин.
Пи этом он обратил внимание и на негативные факты, отметив, что уже сейчас "западные поисковые системы, как и генеративные модели, работают зачастую весьма избирательно, ангажировано, не учитывают, а порой, просто игнорируют и отменяют российскую, скажем, культуру".
По его словам, сейчас такие подходы русофобы могут использовать в работе с искусственным интеллектом, а завтра "также могут поступить и с другими культурами и другими цивилизациями, выпячивая себя, подчеркивая и в этом пространстве свою исключительность".
"Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам", - отметил российский лидер.
Он обратил внимание на современные западные цифровые системы, обученные на западных данных, предназначенные для западного рынка и отражающие "ту часть западной этики, те нормы поведения, государственную политику, против которой мы и возражаем". Монопольное доминирование подобных чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо, убеждён Путин.
"Наши, отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знание, мудрость всех цивилизаций. От этого мы с вами станем только богаче и более конкурентоспособными. И конечно, наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка и языков других народов России, должны лежать в основе наших разработок", - заявил Путин.
По его мнению, следует обязательно использовать российские решения в сфере создания надёжных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта. к этой работе надо подключать таже и специалистов-гуманитариев.
"Считаю также необходимым, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию наборов данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно. Я очень прошу коллег из правительства продумать соответствующий механизм этой работы", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 15:02
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