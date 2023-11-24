Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума" - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051325766.html
Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума" - 24.11.2023 Украина.ру
Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
В рамках подготовки пятилетнего прогноза потребностей в кадрах система образования должна учесть новые условия и изменить программы профориентации и подготовки специалистов. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
2023-11-24T20:22
2023-11-24T20:22
новости
россия
владимир путин
образование
образовательная реформа
образовательные стандарты
вузы
обучение
технологии
технологии и инновации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039279587_23:0:1317:728_1920x0_80_0_0_b1a422b3d394a8cfbcc8f3b91a56f8ec.png
По мнению президента, следует с учётом новых технологий и мнения бизнеса максимально внимательно проанализировать, где, в каких отраслях уже в краткосрочной перспективе изменятся требования к существующим специальностям и потребуются новые профессии, навыки и новые компетенции."Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений, и, безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования. Я прошу отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".Путин уверен, что "новое поколение искусственного интеллекта – это выдающееся достижение человеческого разума". Пи этом надо осознавать место человека в новых условиях, обозначить границы развития искусственного интеллекта. Подобные этические, нравственные, социальные вопросы обсуждаются в России и за рубежом."Но тем не менее я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20231124/1051324576.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039279587_170:0:1141:728_1920x0_80_0_0_2a72ce00a2c5ff312ff6a3b15222c021.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, образование, образовательная реформа, образовательные стандарты, вузы, обучение, технологии, технологии и инновации, информационные технологии, компьютерные технологии, высокие технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект, российская экономика, цифровизация, цифровой суверенитет, модернизация, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, стратегии, информационная безопасность, информация
Новости, Россия, Владимир Путин, Образование, Образовательная реформа, образовательные стандарты, ВУЗы, обучение, технологии, Технологии и инновации, информационные технологии, компьютерные технологии, высокие технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект, российская экономика, цифровизация, цифровой суверенитет, модернизация, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, стратегии, информационная безопасность, информация

Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"

20:22 24.11.2023
 
© скриншотВладимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
Владимир Путин выступает на Красной площади 30 сентября
© скриншот
Читать в
В рамках подготовки пятилетнего прогноза потребностей в кадрах система образования должна учесть новые условия и изменить программы профориентации и подготовки специалистов. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
По мнению президента, следует с учётом новых технологий и мнения бизнеса максимально внимательно проанализировать, где, в каких отраслях уже в краткосрочной перспективе изменятся требования к существующим специальностям и потребуются новые профессии, навыки и новые компетенции.
"Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений, и, безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования. Я прошу отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".
Путин уверен, что "новое поколение искусственного интеллекта – это выдающееся достижение человеческого разума". Пи этом надо осознавать место человека в новых условиях, обозначить границы развития искусственного интеллекта. Подобные этические, нравственные, социальные вопросы обсуждаются в России и за рубежом.
"Но тем не менее я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - сказал Путин.
Инаугурация президента России В. Путина
19:31
Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"Национальная стратегия развития искусственного интеллекта поможет России качественно улучшить жизнь людей. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
 
НовостиРоссияВладимир ПутинОбразованиеОбразовательная реформаобразовательные стандартыВУЗыобучениетехнологииТехнологии и инновацииинформационные технологиикомпьютерные технологиивысокие технологиицифровые технологииискусственный интеллектроссийская экономикацифровизацияцифровой суверенитетмодернизацияинновациинациональные интересынациональная безопасностьстратегииинформационная безопасностьинформация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:24На Украине пообещали демобилизовать срочников
21:20Путин: главное измерение технологического прогресса – польза людям
21:07В минобороны Украины заявили, что в ВСУ должно быть больше женщин
20:50Путин предупредил о создании "ксенофоба по западным лекалам"
20:44Данилов призвал украинцев готовиться к худшему
20:22Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
19:55Зеленский анонсировал новый "комплексный план по мобилизации"
19:31Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"
19:28На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги
19:08"Это на десятилетия": Гаспарян о том, что последует после закрытия Финляндией границ с РФ
18:56Путин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в госуправлении
18:52Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо
18:50Сложная Ставка. Итоги 24 ноября на Украине
18:28На Украине подсчитали убытки от работы сирен
18:16Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта
18:14Чем дальше от фронта, тем храбрее - историк о самоубийственной логике Украины
18:00Поэзия после Освенцима. Французский, немецкий, румынский и еврейский поэт Целан родом из Черновцов
17:48Успех ВСУ "невозможен или очень затруднителен" – экс-советник Офиса президента Украины
17:39Украина анонсировала создание армии роботов и РЭБ
17:38Донецкий историк посоветовал украинцам "перестать мечтать о "великой Украине"
Лента новостейМолния