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Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"

Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума" - 24.11.2023 Украина.ру

Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"

В рамках подготовки пятилетнего прогноза потребностей в кадрах система образования должна учесть новые условия и изменить программы профориентации и подготовки специалистов. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин

2023-11-24T20:22

2023-11-24T20:22

2023-11-24T20:22

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По мнению президента, следует с учётом новых технологий и мнения бизнеса максимально внимательно проанализировать, где, в каких отраслях уже в краткосрочной перспективе изменятся требования к существующим специальностям и потребуются новые профессии, навыки и новые компетенции."Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений, и, безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования. Я прошу отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".Путин уверен, что "новое поколение искусственного интеллекта – это выдающееся достижение человеческого разума". Пи этом надо осознавать место человека в новых условиях, обозначить границы развития искусственного интеллекта. Подобные этические, нравственные, социальные вопросы обсуждаются в России и за рубежом."Но тем не менее я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20231124/1051324576.html

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