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Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума" - 24.11.2023 Украина.ру
Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
В рамках подготовки пятилетнего прогноза потребностей в кадрах система образования должна учесть новые условия и изменить программы профориентации и подготовки специалистов. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
2023-11-24T20:22
2023-11-24T20:22
2023-11-24T20:22
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образование
образовательная реформа
образовательные стандарты
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технологии и инновации
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По мнению президента, следует с учётом новых технологий и мнения бизнеса максимально внимательно проанализировать, где, в каких отраслях уже в краткосрочной перспективе изменятся требования к существующим специальностям и потребуются новые профессии, навыки и новые компетенции."Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений, и, безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования. Я прошу отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".Путин уверен, что "новое поколение искусственного интеллекта – это выдающееся достижение человеческого разума". Пи этом надо осознавать место человека в новых условиях, обозначить границы развития искусственного интеллекта. Подобные этические, нравственные, социальные вопросы обсуждаются в России и за рубежом."Но тем не менее я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - сказал Путин.
https://ukraina.ru/20231124/1051324576.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, образование, образовательная реформа, образовательные стандарты, вузы, обучение, технологии, технологии и инновации, информационные технологии, компьютерные технологии, высокие технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект, российская экономика, цифровизация, цифровой суверенитет, модернизация, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, стратегии, информационная безопасность, информация
Новости, Россия, Владимир Путин, Образование, Образовательная реформа, образовательные стандарты, ВУЗы, обучение, технологии, Технологии и инновации, информационные технологии, компьютерные технологии, высокие технологии, цифровые технологии, искусственный интеллект, российская экономика, цифровизация, цифровой суверенитет, модернизация, инновации, национальные интересы, национальная безопасность, стратегии, информационная безопасность, информация
Путин рассмотрел "выдающееся достижение человеческого разума"
В рамках подготовки пятилетнего прогноза потребностей в кадрах система образования должна учесть новые условия и изменить программы профориентации и подготовки специалистов. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
По мнению президента, следует с учётом новых технологий и мнения бизнеса максимально внимательно проанализировать, где, в каких отраслях уже в краткосрочной перспективе изменятся требования к существующим специальностям и потребуются новые профессии, навыки и новые компетенции.
"Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений, и, безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей и решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования. Я прошу отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных", - сказал президент России, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности".
Путин уверен, что "новое поколение искусственного интеллекта – это выдающееся достижение человеческого разума". Пи этом надо осознавать место человека в новых условиях, обозначить границы развития искусственного интеллекта. Подобные этические, нравственные, социальные вопросы обсуждаются в России и за рубежом.
"Но тем не менее я убежден, что будущее не за запретами развития технологий, это просто невозможно. Запретить невозможно, все равно будет развиваться. Если мы что-то запретим, будет развиваться в другом месте, а мы отстанем только, вот и все. И так рассуждают все, у кого есть возможности развивать искусственный интеллект", - сказал Путин.