На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги - 24.11.2023 Украина.ру
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На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги
На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги - 24.11.2023 Украина.ру
На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги
Экстрасенсов, нумерологов, тарологов и прочих представителей лженаук обяжут платить налоги на Украине. Соответствующий законопроект 24 ноября внёс в Верховную Раду член партии "Слуга народа" Сергей Гривко
2023-11-24T19:28
2023-11-24T19:28
новости
украина
экстрасенс
лженаука
легализация
законопроекты
верховная рада
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Для того, чтобы взимать с них плату, предлагается ввести термин "эзотерическое образование" и создать реестр так называемых "специалистов". Уточняется, будто сегодня на Украине значительно распространены "эзотерические знания и мнения", а потому законопроект "о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования" – мера своевременная. По его словам, сейчас в стране также много шарлатанов, которые обманывают украинцев прикидываясь "эзотериками". В то же время, деятельность "добродетельных специалистов" сферы никак не защищена. Какие специалисты будут определять компетентность первых и вторых не сообщается. Вероятнее всего отделять зерна от плевел будут как раз власти, потому как Гривко указывает, что государство ждёт от специалистов такого профиля налогов. Выходит, кто заплатил, тот и "шаманит". Среди" эзотерических направлений " депутат предлагает выделить астрологию, тарологию, нумерологию, рунологию, экстрасенсорику, знахарство, целительство, йогу, а также другие области духовных, энергетических и физических практик. Согласно законопроекту, "эзотерикам" дадут статус физического лица-предпринимателя или самозанятого лица, включат в "реестр наставников в сфере эзотерического образования (за что тоже потребуют заплатить). Помимо прочего, на Украине не будут препятствовать созданию специальных учебных заведений-школ, институтов и так называемых академий эзотерики.
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новости, украина, экстрасенс, лженаука, легализация, законопроекты, верховная рада
Новости, Украина, экстрасенс, лженаука, легализация, законопроекты, Верховная Рада

На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги

19:28 24.11.2023
 
На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги
На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы эзотерики платили налоги
Читать в
Экстрасенсов, нумерологов, тарологов и прочих представителей лженаук обяжут платить налоги на Украине. Соответствующий законопроект 24 ноября внёс в Верховную Раду член партии "Слуга народа" Сергей Гривко
Для того, чтобы взимать с них плату, предлагается ввести термин "эзотерическое образование" и создать реестр так называемых "специалистов". Уточняется, будто сегодня на Украине значительно распространены "эзотерические знания и мнения", а потому законопроект "о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования" – мера своевременная.
"Принимая во внимание активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе, а также направлением образования", – обосновывает целесообразность законопроекта Гривко.
По его словам, сейчас в стране также много шарлатанов, которые обманывают украинцев прикидываясь "эзотериками". В то же время, деятельность "добродетельных специалистов" сферы никак не защищена.
Какие специалисты будут определять компетентность первых и вторых не сообщается. Вероятнее всего отделять зерна от плевел будут как раз власти, потому как Гривко указывает, что государство ждёт от специалистов такого профиля налогов. Выходит, кто заплатил, тот и "шаманит".
Среди" эзотерических направлений " депутат предлагает выделить астрологию, тарологию, нумерологию, рунологию, экстрасенсорику, знахарство, целительство, йогу, а также другие области духовных, энергетических и физических практик.
Согласно законопроекту, "эзотерикам" дадут статус физического лица-предпринимателя или самозанятого лица, включат в "реестр наставников в сфере эзотерического образования (за что тоже потребуют заплатить). Помимо прочего, на Украине не будут препятствовать созданию специальных учебных заведений-школ, институтов и так называемых академий эзотерики.
 
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