https://ukraina.ru/20231124/1051325101.html

На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги

На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги - 24.11.2023 Украина.ру

На Украине собираются легализовать лженауки, чтобы "эзотерики" платили налоги

Экстрасенсов, нумерологов, тарологов и прочих представителей лженаук обяжут платить налоги на Украине. Соответствующий законопроект 24 ноября внёс в Верховную Раду член партии "Слуга народа" Сергей Гривко

2023-11-24T19:28

2023-11-24T19:28

2023-11-24T19:28

новости

украина

экстрасенс

лженаука

легализация

законопроекты

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/18/1051324981_0:50:1600:950_1920x0_80_0_0_4d00aae9bd3d3d8587e1b3ee9128f3fb.jpg

Для того, чтобы взимать с них плату, предлагается ввести термин "эзотерическое образование" и создать реестр так называемых "специалистов". Уточняется, будто сегодня на Украине значительно распространены "эзотерические знания и мнения", а потому законопроект "о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования" – мера своевременная. По его словам, сейчас в стране также много шарлатанов, которые обманывают украинцев прикидываясь "эзотериками". В то же время, деятельность "добродетельных специалистов" сферы никак не защищена. Какие специалисты будут определять компетентность первых и вторых не сообщается. Вероятнее всего отделять зерна от плевел будут как раз власти, потому как Гривко указывает, что государство ждёт от специалистов такого профиля налогов. Выходит, кто заплатил, тот и "шаманит". Среди" эзотерических направлений " депутат предлагает выделить астрологию, тарологию, нумерологию, рунологию, экстрасенсорику, знахарство, целительство, йогу, а также другие области духовных, энергетических и физических практик. Согласно законопроекту, "эзотерикам" дадут статус физического лица-предпринимателя или самозанятого лица, включат в "реестр наставников в сфере эзотерического образования (за что тоже потребуют заплатить). Помимо прочего, на Украине не будут препятствовать созданию специальных учебных заведений-школ, институтов и так называемых академий эзотерики.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, экстрасенс, лженаука, легализация, законопроекты, верховная рада