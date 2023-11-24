Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми" - 24.11.2023 Украина.ру
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Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"
Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми" - 24.11.2023 Украина.ру
Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта поможет России качественно улучшить жизнь людей. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
2023-11-24T19:31
2023-11-24T19:35
новости
владимир путин
госуправление
модернизация
инновации
технологии и инновации
россия
искусственный интеллект
экономика
бюджетники
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Национальная стратегия развития искусственного интеллекта поможет России качественно улучшить жизнь людей. Об этом 24 ноября заявил Владимир ПутинПо мнению президента, искусственному интеллекту следует ответить на вопрос "как сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми". При этом Путин отметил, что "для того чтобы всего этого добиться, в самое ближайшее время, как один из первых шагов, будет подписан указ президента и утверждена новая редакция Национальной стратегии развития искусственного интеллекта". В этот документ по мере развития технологий будут внесены существенные изменения, конкретизированы цели и задачи. Президент отметил: "Прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей".Рассказывая о решениях и предложениях в этой сфере, президент первым делом попросил правительство, РАН и Альянса в области искусственного интеллекта предложить механизм обеспечения доступа отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам. При этом особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты и другие учащиеся, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта.Во-вторых, президент обратил внимание правительства и компаний Альянса на необходимость "нарастить не менее чем на порядок" действующие мощности российских суперкомпьютеров. При этом Путин отметил: "Это критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта".В-третьих, президент указал на необходимость "существенно расширить подготовку кадров, сильнейших ученых-разработчиков". Такую задачу ВШЭ, МФТИ, ИТМО, Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, а также Сколтех.В-четвёртых, возможно "изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", сказал Путин. При этом он отметил, что ведущие компании должны взять на себя обязательство софинансировать такие работы и обеспечить тестирование соответствующих технологий.По его мнению, следует укреплять создавать на основе ИИ-технологий "новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг". Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе генеративного искусственного интеллекта, предложить механизмы их практического внедрения.Правительству совместно с Альянсом поручено сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели. Слушателями такой программы уже в I квартале 2024 года станут руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования.
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новости, владимир путин, госуправление, модернизация, инновации, технологии и инновации, россия, искусственный интеллект, экономика, бюджетники, образование, наука, стратегии, национальные интересы, лидерство, квалификации, технологии, компьютерные технологии, информационные технологии, высокие технологии, цифровые технологии, цифровизация, цифровой суверенитет, информация, компьютеры, it-сектор, it-специалисты, it-компания
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Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"

19:31 24.11.2023 (обновлено: 19:35 24.11.2023)
 
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкИнаугурация президента России В. Путина
Инаугурация президента России В. Путина
© Пресс-служба Президента РФ
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Национальная стратегия развития искусственного интеллекта поможет России качественно улучшить жизнь людей. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта поможет России качественно улучшить жизнь людей. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
По мнению президента, искусственному интеллекту следует ответить на вопрос "как сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми". При этом Путин отметил, что "для того чтобы всего этого добиться, в самое ближайшее время, как один из первых шагов, будет подписан указ президента и утверждена новая редакция Национальной стратегии развития искусственного интеллекта".
В этот документ по мере развития технологий будут внесены существенные изменения, конкретизированы цели и задачи. Президент отметил: "Прежде всего речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей".
Рассказывая о решениях и предложениях в этой сфере, президент первым делом попросил правительство, РАН и Альянса в области искусственного интеллекта предложить механизм обеспечения доступа отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам. При этом особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты и другие учащиеся, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта.
Во-вторых, президент обратил внимание правительства и компаний Альянса на необходимость "нарастить не менее чем на порядок" действующие мощности российских суперкомпьютеров. При этом Путин отметил: "Это критически необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта".
В-третьих, президент указал на необходимость "существенно расширить подготовку кадров, сильнейших ученых-разработчиков". Такую задачу ВШЭ, МФТИ, ИТМО, Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты, а также Сколтех.
"Предлагаю вузам с высоким рейтингом Альянса уже к 1 сентября 2024 года расширить свои программы магистратуры и аспирантуры на подготовку кадров именно в области разработки технологий искусственного интеллекта, а также дополнительно за счет федерального бюджета увеличить прием студентов на базовые программы в области искусственного интеллекта", - сказал Путин.
В-четвёртых, возможно "изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", сказал Путин. При этом он отметил, что ведущие компании должны взять на себя обязательство софинансировать такие работы и обеспечить тестирование соответствующих технологий.
"И главное – на основе полученных результатов создать прорывные продукты, конкурентоспособные по сравнению с ведущими мировыми образцами", - добавил Путин.
По его мнению, следует укреплять создавать на основе ИИ-технологий "новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг". Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе генеративного искусственного интеллекта, предложить механизмы их практического внедрения.
Правительству совместно с Альянсом поручено сформировать специальную образовательную программу по теории, практике разработки и применения искусственного интеллекта с особым акцентом на большие языковые и генеративные модели. Слушателями такой программы уже в I квартале 2024 года станут руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, вузов и системы среднего профессионального образования.
18:56
Путин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в госуправленииИскусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может существенно улучшить эффективность их работы. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
 
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19:31Путин сообщил о первом шаге, чтобы "сделать нашу страну эффективнее, а всех людей счастливыми"
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