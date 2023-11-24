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Путин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в госуправлении

Путин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в госуправлении - 24.11.2023 Украина.ру

Путин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в госуправлении

Искусственный интеллект не заменит врача или учителя, но может существенно улучшить эффективность их работы. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин

2023-11-24T18:56

2023-11-24T18:56

2023-11-24T18:57

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Президент России отметил, что "искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя, однако он может служить их верным, эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, использоваться для дистанционного мониторинга здоровья людей"."Что касается сферы государственного управления, то здесь технологии генеративного искусственного интеллекта позволяют в полной мере перейти к управлению, на основе данных автоматизировать еще больше административных процедур. Максимально, просто в разы, ускорить процессы принятия решений, причем выверенных решений, основанных на больших данных, а значит, кардинально улучшить, изменить облик многих сфер, которые напрямую касаются каждого гражданина. А это, прежде всего, городская среда, общественный транспорт, системы государственных услуг, экология, образование и здравоохранение", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.Президент особо отметил, что "для гражданина повседневное внедрение передового поколения искусственного интеллекта – это современная человекоцентричная социальная сфера, это новое качество жизни и новые возможности для профессиональной деятельности".По мнению президента, человек в новых условиях может взять на себя самые сложные задачи, делегировав машине многие рутинные бытовые функции, в также положиться на неё в производственной и управленческой деятельности, и даже в сфере креативных индустрий.Он особо отметил: автоматизация, повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта является не только ресурсом для укрепления научного, образовательного, технологического, производственного потенциала России. Это ещё и "одно из важнейших условий опережающего роста доходов граждан, формирования в России экономики высоких заработных плат, повышения качества жизни людей как главной цели нашего развития", сказал Путин.

https://ukraina.ru/20231124/1051323527.html

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