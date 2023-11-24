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Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо
Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо - 24.11.2023 Украина.ру
Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо
В Словакии не верят в решение украинского конфликта военным путём. Премьер страны Роберт Фицо считает, что лучше десять лет вести переговоры по разрешению кризиса, чем такой же период воевать
2023-11-24T18:52
2023-11-24T18:52
2023-11-24T18:52
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Затяжное военное противостояние приведёт к потерям сотен тысяч людей, подчеркнул Фицо. Фицо также заявил, что власти Словакии считают использование российской военной силы нарушением международного права. Ранее глава сената Чехии Милош Выстрчил заявлял, что Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры. Напомним, Роберт Фицо прибыл в пятницу в Прагу с первым зарубежным визитом после его избрания по итогам парламентских выборов главой правительства.
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новости, роберт фицо, словакия, украина, сво, россия
Новости, Роберт Фицо, Словакия, Украина, СВО, Россия
Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо
В Словакии не верят в решение украинского конфликта военным путём. Премьер страны Роберт Фицо считает, что лучше десять лет вести переговоры по разрешению кризиса, чем такой же период воевать
Затяжное военное противостояние приведёт к потерям сотен тысяч людей, подчеркнул Фицо.
"Мы считаем, что...конфликт в таком состоянии может продолжаться до 2029 или 2030 года. При таких условиях мы продвигаем идею о том, что лучше десять лет вести переговоры в состоянии мира, при прекращении боевых действий, чем десять лет без каких-либо результатов идти потом к столу переговоров, когда выяснится, что погибли еще 500-600 тысяч человек", – сказал словацкий премьер в Праге на пресс-конференции после переговоров со своим чешским коллегой Петром Фиалой.
Фицо также заявил, что власти Словакии считают использование российской военной силы нарушением международного права.
"Это мы говорим с самого начала (прим. ред. - военного конфликта на Украине). И так будем говорить и далее", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава сената Чехии Милош Выстрчил заявлял, что Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры.
Напомним, Роберт Фицо прибыл в пятницу в Прагу с первым зарубежным визитом после его избрания по итогам парламентских выборов главой правительства.