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Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо

Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо - 24.11.2023 Украина.ру

Лучше 10 лет вести переговоры по Украине, чем столько же воевать – Фицо

В Словакии не верят в решение украинского конфликта военным путём. Премьер страны Роберт Фицо считает, что лучше десять лет вести переговоры по разрешению кризиса, чем такой же период воевать

2023-11-24T18:52

2023-11-24T18:52

2023-11-24T18:52

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Затяжное военное противостояние приведёт к потерям сотен тысяч людей, подчеркнул Фицо. Фицо также заявил, что власти Словакии считают использование российской военной силы нарушением международного права. Ранее глава сената Чехии Милош Выстрчил заявлял, что Словакия поддерживает независимость Украины, но поставлять ей оружие не будет и выступает за мирные переговоры. Напомним, Роберт Фицо прибыл в пятницу в Прагу с первым зарубежным визитом после его избрания по итогам парламентских выборов главой правительства.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, роберт фицо, словакия, украина, сво, россия