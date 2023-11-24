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На Украине подсчитали убытки от работы сирен
На Украине подсчитали убытки от работы сирен - 24.11.2023 Украина.ру
На Украине подсчитали убытки от работы сирен
Ревущие сирены воздушной тревоги блокируют работу большинства предприятий Украины из-за чего только за сутки экономические потери страны составляют около 9 млрд грн (почти 250 млн дол). Данные об убытках опубликовал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
2023-11-24T18:28
2023-11-24T18:28
2023-11-24T18:28
новости
украина
воздушная тревога
сво
спецоперация
экономика
убытки
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По его словам, в прошлом году экономические потери, связанные с работой сирен, были меньше. Тогда за сутки Украина теряла приблизительно семь миллиардов гривен. Ситуация усугубилась из-за привязке к ВВП. Такой подход к расчётам, подчёркивает политик, является приблизительным и может меняться по регионам. В качестве примера Гетьманцев приводит статистику за последние четыре недели.Так, за указанный период сирены воздушной тревоги совокупно работали по пять суток в Харьковской и Днепропетровской областях. С учётом того, что плановое финансирование дошкольного образования составляет 4,4 миллиарда гривен в месяц, а программа медицинских гарантий обходится Украине в 14 миллиардов гривен, значительные потери очевидны, подчеркнул Гетьманцев. Ранее сообщалось, что Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков, которые блокируют КПП на границе между странами.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, сво, спецоперация, экономика, убытки
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО, Спецоперация, экономика, убытки
На Украине подсчитали убытки от работы сирен
Ревущие сирены воздушной тревоги блокируют работу большинства предприятий Украины из-за чего только за сутки экономические потери страны составляют около 9 млрд грн (почти 250 млн дол). Данные об убытках опубликовал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
По его словам, в прошлом году экономические потери, связанные с работой сирен, были меньше. Тогда за сутки Украина теряла приблизительно семь миллиардов гривен. Ситуация усугубилась из-за привязке к ВВП.
"Здесь надо учитывать номинально растущее ВВП – по оценкам НБУ, ВВП в этом году составит 6,63 триллионов гривен. Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, убытки за чистые сутки тревоги, условно составят — девять миллиардов гривен", – написал Гетманцев в своём телеграм-канале.
Такой подход к расчётам, подчёркивает политик, является приблизительным и может меняться по регионам.
В качестве примера Гетьманцев приводит статистику за последние четыре недели.Так, за указанный период сирены воздушной тревоги совокупно работали по пять суток в Харьковской и Днепропетровской областях.
"Поэтому, если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют — три миллиарда гривен в сутки вынужденного простоя. Если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в двое суток в месяц, потери сводного бюджета и Пенсионного фонда могут достигать — шести миллиардов гривен/месяц", – приводит данные председатель.
С учётом того, что плановое финансирование дошкольного образования составляет 4,4 миллиарда гривен в месяц, а программа медицинских гарантий обходится Украине в 14 миллиардов гривен, значительные потери очевидны, подчеркнул Гетьманцев.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков, которые блокируют КПП на границе между странами.