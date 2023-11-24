На Украине подсчитали убытки от работы сирен - 24.11.2023 Украина.ру
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На Украине подсчитали убытки от работы сирен
На Украине подсчитали убытки от работы сирен - 24.11.2023 Украина.ру
На Украине подсчитали убытки от работы сирен
Ревущие сирены воздушной тревоги блокируют работу большинства предприятий Украины из-за чего только за сутки экономические потери страны составляют около 9 млрд грн (почти 250 млн дол). Данные об убытках опубликовал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
2023-11-24T18:28
2023-11-24T18:28
новости
украина
воздушная тревога
сво
спецоперация
экономика
убытки
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По его словам, в прошлом году экономические потери, связанные с работой сирен, были меньше. Тогда за сутки Украина теряла приблизительно семь миллиардов гривен. Ситуация усугубилась из-за привязке к ВВП. Такой подход к расчётам, подчёркивает политик, является приблизительным и может меняться по регионам. В качестве примера Гетьманцев приводит статистику за последние четыре недели.Так, за указанный период сирены воздушной тревоги совокупно работали по пять суток в Харьковской и Днепропетровской областях. С учётом того, что плановое финансирование дошкольного образования составляет 4,4 миллиарда гривен в месяц, а программа медицинских гарантий обходится Украине в 14 миллиардов гривен, значительные потери очевидны, подчеркнул Гетьманцев. Ранее сообщалось, что Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков, которые блокируют КПП на границе между странами.
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новости, украина, воздушная тревога, сво, спецоперация, экономика, убытки
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО, Спецоперация, экономика, убытки

На Украине подсчитали убытки от работы сирен

18:28 24.11.2023
 
© AP / Ivan Sekretarev
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP / Ivan Sekretarev
Читать в
Ревущие сирены воздушной тревоги блокируют работу большинства предприятий Украины из-за чего только за сутки экономические потери страны составляют около 9 млрд грн (почти 250 млн дол). Данные об убытках опубликовал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
По его словам, в прошлом году экономические потери, связанные с работой сирен, были меньше. Тогда за сутки Украина теряла приблизительно семь миллиардов гривен. Ситуация усугубилась из-за привязке к ВВП.

"Здесь надо учитывать номинально растущее ВВП – по оценкам НБУ, ВВП в этом году составит 6,63 триллионов гривен. Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, убытки за чистые сутки тревоги, условно составят — девять миллиардов гривен", – написал Гетманцев в своём телеграм-канале.

Такой подход к расчётам, подчёркивает политик, является приблизительным и может меняться по регионам.
В качестве примера Гетьманцев приводит статистику за последние четыре недели.Так, за указанный период сирены воздушной тревоги совокупно работали по пять суток в Харьковской и Днепропетровской областях.

"Поэтому, если говорить о налогах, то потери от остановки экономической деятельности для бюджета составляют — три миллиарда гривен в сутки вынужденного простоя. Если взять минимальную суммарную продолжительность тревог в двое суток в месяц, потери сводного бюджета и Пенсионного фонда могут достигать — шести миллиардов гривен/месяц", – приводит данные председатель.

С учётом того, что плановое финансирование дошкольного образования составляет 4,4 миллиарда гривен в месяц, а программа медицинских гарантий обходится Украине в 14 миллиардов гривен, значительные потери очевидны, подчеркнул Гетьманцев.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков, которые блокируют КПП на границе между странами.
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаСВОСпецоперацияэкономикаубытки
 
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