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На Украине подсчитали убытки от работы сирен

На Украине подсчитали убытки от работы сирен - 24.11.2023 Украина.ру

На Украине подсчитали убытки от работы сирен

Ревущие сирены воздушной тревоги блокируют работу большинства предприятий Украины из-за чего только за сутки экономические потери страны составляют около 9 млрд грн (почти 250 млн дол). Данные об убытках опубликовал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

2023-11-24T18:28

2023-11-24T18:28

2023-11-24T18:28

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украина

воздушная тревога

сво

спецоперация

экономика

убытки

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По его словам, в прошлом году экономические потери, связанные с работой сирен, были меньше. Тогда за сутки Украина теряла приблизительно семь миллиардов гривен. Ситуация усугубилась из-за привязке к ВВП. Такой подход к расчётам, подчёркивает политик, является приблизительным и может меняться по регионам. В качестве примера Гетьманцев приводит статистику за последние четыре недели.Так, за указанный период сирены воздушной тревоги совокупно работали по пять суток в Харьковской и Днепропетровской областях. С учётом того, что плановое финансирование дошкольного образования составляет 4,4 миллиарда гривен в месяц, а программа медицинских гарантий обходится Украине в 14 миллиардов гривен, значительные потери очевидны, подчеркнул Гетьманцев. Ранее сообщалось, что Украина и Польша потенциально могут лишиться почти 610 миллионов долларов в месяц, если торговля между странами остановится из-за забастовок польских перевозчиков, которые блокируют КПП на границе между странами.

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новости, украина, воздушная тревога, сво, спецоперация, экономика, убытки