Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта - 24.11.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта
Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта - 24.11.2023 Украина.ру
Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта
Правительство России и в целом руководство страны намерены развивать отечественную науку, настраивать законодательство, расширять международное сотрудничество применительно к сфере искусственного интеллекта. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
2023-11-24T18:16
2023-11-24T18:17
новости
владимир путин
искусственный интеллект
экономика
инновации
россия
президент
стратегии
национальные интересы
российская экономика
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Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности", президент России обратил внимание на обсуждение будущего так называемых больших языковых моделей и дальнейшее развитие генеративного искусственного интеллекта.Президент России обратил внимание на экспертные мнения, характеризующие происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии искусственного интеллекта. Путин отметил, что "это вообще новая страница в развитии человечества"."Сегодня мы имеем дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями, более совершенной программной архитектурой, обучены на всей информации, на знаниях, доступных на текущий момент в глобальной и во всей глобальной сети Интернет", - сказал Путин.По его мнению, широкое использование таких технологий стало повседневной реальностью. Не всё пока получается идеально, отметил он, однако но модели постоянно совершенствуются, выполняют как прикладные, так и творческие задачи.Так, генеративный искусственный интеллект пишет программный код, формирует чертежи деталей и постепенно начинает использоваться в проектировании сооружений и зданий, сокращает время для поиска наилучших молекул для создания лекарственных средств, создает фильмы, музыку и стихи. При этом "машина по своим способностям сравнялась, а где-то уже и превосходит возможности человека",.Он обратил внимание: генеративный искусственный интеллект помогает предприятиям создавать "продукты, услуги с особенными, уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя". Такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей, отметил Путин. Платформенные решения помогают снижать потери и значимо увеличивать производительность труда.
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новости, владимир путин, искусственный интеллект, экономика, инновации, россия, президент, стратегии, национальные интересы, российская экономика, технологии и инновации, технологии, цифровой суверенитет, цифровизация, цифровые технологии, прорыв, информационные технологии, компьютерные технологии, высокие технологии
Новости, Владимир Путин, искусственный интеллект, экономика, инновации, Россия, президент, стратегии, национальные интересы, российская экономика, Технологии и инновации, технологии, цифровой суверенитет, цифровизация, цифровые технологии, прорыв, информационные технологии, компьютерные технологии, высокие технологии

Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта

18:16 24.11.2023 (обновлено: 18:17 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Правительство России и в целом руководство страны намерены развивать отечественную науку, настраивать законодательство, расширять международное сотрудничество применительно к сфере искусственного интеллекта. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин
Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности", президент России обратил внимание на обсуждение будущего так называемых больших языковых моделей и дальнейшее развитие генеративного искусственного интеллекта.
Президент России обратил внимание на экспертные мнения, характеризующие происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии искусственного интеллекта. Путин отметил, что "это вообще новая страница в развитии человечества".
"Сегодня мы имеем дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями, более совершенной программной архитектурой, обучены на всей информации, на знаниях, доступных на текущий момент в глобальной и во всей глобальной сети Интернет", - сказал Путин.
По его мнению, широкое использование таких технологий стало повседневной реальностью. Не всё пока получается идеально, отметил он, однако но модели постоянно совершенствуются, выполняют как прикладные, так и творческие задачи.
Так, генеративный искусственный интеллект пишет программный код, формирует чертежи деталей и постепенно начинает использоваться в проектировании сооружений и зданий, сокращает время для поиска наилучших молекул для создания лекарственных средств, создает фильмы, музыку и стихи. При этом "машина по своим способностям сравнялась, а где-то уже и превосходит возможности человека",.
"По сути, алгоритмы, модели генеративного искусственного интеллекта уже не примитивные исполнители наших команд. Технологии нового поколения фактически становятся напарниками, партнерами людей в самых разных областях, в самых разных сферах. Для бизнеса, государств сегодня это важнейший, ключевой ресурс, чтобы стать суперэффективными, а нам это не помешает", - сказал президент России.
Он обратил внимание: генеративный искусственный интеллект помогает предприятиям создавать "продукты, услуги с особенными, уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя". Такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей, отметил Путин. Платформенные решения помогают снижать потери и значимо увеличивать производительность труда.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
16:57
Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллектаПрезидент России принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности". Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин указал на перспективы ИИ в экономике и других сферах
 
НовостиВладимир Путинискусственный интеллектэкономикаинновацииРоссияпрезидентстратегиинациональные интересыроссийская экономикаТехнологии и инновациитехнологиицифровой суверенитетцифровизацияцифровые технологиипрорывинформационные технологиикомпьютерные технологиивысокие технологии
 
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