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Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта

Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта - 24.11.2023 Украина.ру

Путин рассказал о революции в развитии искусственного интеллекта

Правительство России и в целом руководство страны намерены развивать отечественную науку, настраивать законодательство, расширять международное сотрудничество применительно к сфере искусственного интеллекта. Об этом 24 ноября заявил Владимир Путин

2023-11-24T18:16

2023-11-24T18:16

2023-11-24T18:17

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Выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности", президент России обратил внимание на обсуждение будущего так называемых больших языковых моделей и дальнейшее развитие генеративного искусственного интеллекта.Президент России обратил внимание на экспертные мнения, характеризующие происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии искусственного интеллекта. Путин отметил, что "это вообще новая страница в развитии человечества"."Сегодня мы имеем дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями, более совершенной программной архитектурой, обучены на всей информации, на знаниях, доступных на текущий момент в глобальной и во всей глобальной сети Интернет", - сказал Путин.По его мнению, широкое использование таких технологий стало повседневной реальностью. Не всё пока получается идеально, отметил он, однако но модели постоянно совершенствуются, выполняют как прикладные, так и творческие задачи.Так, генеративный искусственный интеллект пишет программный код, формирует чертежи деталей и постепенно начинает использоваться в проектировании сооружений и зданий, сокращает время для поиска наилучших молекул для создания лекарственных средств, создает фильмы, музыку и стихи. При этом "машина по своим способностям сравнялась, а где-то уже и превосходит возможности человека",.Он обратил внимание: генеративный искусственный интеллект помогает предприятиям создавать "продукты, услуги с особенными, уникальными характеристиками по запросу конкретного потребителя". Такие прорывные решения открывают путь к созданию целого спектра новых бизнес-моделей, отметил Путин. Платформенные решения помогают снижать потери и значимо увеличивать производительность труда.

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