Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО - 24.11.2023 Украина.ру
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Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО
Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО - 24.11.2023 Украина.ру
Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров рассказал о личной безопасности и ответственности на... Украина.ру, 24.11.2023
2023-11-24T17:28
2023-11-24T17:57
видео
василий прозоров
украина
сбу
фсб
безопасность
журналистика
военкор
расследование
фильтрация
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров рассказал о личной безопасности и ответственности на фронте и в прифронтовой зоне, дал личные рекомендации по безопасности, а также объяснил важность дополнительных фильтрационных мероприятий на границе для украинцев:0:46 – Безопасность и протоколы: убийство Бориса Максудова на фронте; 3:28 – Ответственность в зоне СВО; 6:10 – Рекомендации по безопасности; 8:22 – Жизнь на прифронтовой территории; 12:14 – Дополнительные проверки для украинцев; 14:56 – Фильтрации и отношение к ним.
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видео, василий прозоров, украина, сбу, фсб, безопасность, журналистика, военкор, расследование, фильтрация, диверсия, убийство, фронт, запорожье, запорожское направление, дроны, бпла, беспилотник, сво, спецоперация, россия, владимир зеленский, владимир путин, видео
Видео, Василий Прозоров, Украина, СБУ, ФСБ, безопасность, журналистика, военкор, расследование, фильтрация, диверсия, убийство, фронт, Запорожье, Запорожское направление, дроны, БПЛА, беспилотник, СВО, Спецоперация, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО

17:28 24.11.2023 (обновлено: 17:57 24.11.2023)
 
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров рассказал о личной безопасности и ответственности на фронте и в прифронтовой зоне, дал личные рекомендации по безопасности, а также объяснил важность дополнительных фильтрационных мероприятий на границе для украинцев:
0:46 – Безопасность и протоколы: убийство Бориса Максудова на фронте;
3:28 – Ответственность в зоне СВО;
6:10 – Рекомендации по безопасности;
8:22 – Жизнь на прифронтовой территории;
12:14 – Дополнительные проверки для украинцев;
14:56 – Фильтрации и отношение к ним.
 
ВидеоВасилий ПрозоровУкраинаСБУФСБбезопасностьжурналистикавоенкоррасследованиефильтрациядиверсияубийствофронтЗапорожьеЗапорожское направлениедроныБПЛАбеспилотникСВОСпецоперацияРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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