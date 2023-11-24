https://ukraina.ru/20231124/1051322874.html

Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО

Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО - 24.11.2023 Украина.ру

Все учатся только на своих ошибках: бывший СБУшник Прозоров о смертях в зоне СВО

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров рассказал о личной безопасности и ответственности на... Украина.ру, 24.11.2023

2023-11-24T17:28

2023-11-24T17:28

2023-11-24T17:57

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василий прозоров

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фильтрация

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины, руководитель центра расследований UKR LEAKS Василий Прозоров рассказал о личной безопасности и ответственности на фронте и в прифронтовой зоне, дал личные рекомендации по безопасности, а также объяснил важность дополнительных фильтрационных мероприятий на границе для украинцев:0:46 – Безопасность и протоколы: убийство Бориса Максудова на фронте; 3:28 – Ответственность в зоне СВО; 6:10 – Рекомендации по безопасности; 8:22 – Жизнь на прифронтовой территории; 12:14 – Дополнительные проверки для украинцев; 14:56 – Фильтрации и отношение к ним.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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