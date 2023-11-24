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Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта

Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта - 24.11.2023 Украина.ру

Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта

Президент России принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности". Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин указал на перспективы ИИ в экономике и других сферах

2023-11-24T16:57

2023-11-24T16:57

2023-11-24T16:57

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Владимир Путин осмотрел стенды мероприятия, демонстрирующие возможности и перспективы генеративного искусственного интеллекта. Созданные с его помощью технологии позволяют создавать, обрабатывать и анализировать тексты, изображения и музыку.Путин привёл пример из сферы ТЭК: компания "Газпром нефть" с помощью искусственного интеллекта сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач."Растут инвестиции в высокотехнологичный бизнес в области искусственного интеллекта в целом. И здесь Российский фонд прямых инвестиций активно привлекает соинвесторов, вкладывает собственные средства в отечественные компании-разработчики, помогает им развивать глобальную кооперацию, выходить на внешние рынки, в том числе, а сегодня в особенности, на рынки Азии и Ближнего Востока", - констатировал Путин.Он отметил, что "интегральное измерение усилий – это не только бизнес-показатели, но и растущее доверие людей к новой сквозной, универсальной и по сути революционной технологии".По мнению российского лидера, "с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования".Президент поздравил лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта", которые предлагают прорывные решения в сфере ИИ задают амбициозные ориентиры для прогресса.Пи этом, сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер признал: "Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования всех возможностей искусственного интеллекта. Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению. Когда я говорю "мы", имею в виду не только правительство, но и регионы и отрасли производства, отдельные предприятия".

https://ukraina.ru/20231103/1050735110.html

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