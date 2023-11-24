Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта - 24.11.2023 Украина.ру
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Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта
Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта - 24.11.2023 Украина.ру
Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта
Президент России принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности". Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин указал на перспективы ИИ в экономике и других сферах
2023-11-24T16:57
2023-11-24T16:57
новости
искусственный интеллект
владимир путин
президент
стратегии
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национальная экономическая стратегия
национальная безопасность
российская экономика
цифровизация
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Владимир Путин осмотрел стенды мероприятия, демонстрирующие возможности и перспективы генеративного искусственного интеллекта. Созданные с его помощью технологии позволяют создавать, обрабатывать и анализировать тексты, изображения и музыку.Путин привёл пример из сферы ТЭК: компания "Газпром нефть" с помощью искусственного интеллекта сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач."Растут инвестиции в высокотехнологичный бизнес в области искусственного интеллекта в целом. И здесь Российский фонд прямых инвестиций активно привлекает соинвесторов, вкладывает собственные средства в отечественные компании-разработчики, помогает им развивать глобальную кооперацию, выходить на внешние рынки, в том числе, а сегодня в особенности, на рынки Азии и Ближнего Востока", - констатировал Путин.Он отметил, что "интегральное измерение усилий – это не только бизнес-показатели, но и растущее доверие людей к новой сквозной, универсальной и по сути революционной технологии".По мнению российского лидера, "с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования".Президент поздравил лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта", которые предлагают прорывные решения в сфере ИИ задают амбициозные ориентиры для прогресса.Пи этом, сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер признал: "Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования всех возможностей искусственного интеллекта. Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению. Когда я говорю "мы", имею в виду не только правительство, но и регионы и отрасли производства, отдельные предприятия".
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новости, искусственный интеллект, владимир путин, президент, стратегии, национальные интересы, национальная экономическая стратегия, национальная безопасность, российская экономика, цифровизация, цифровой суверенитет, цифровые технологии, россия, инновации, технологии и инновации, прорыв
Новости, искусственный интеллект, Владимир Путин, президент, стратегии, национальные интересы, Национальная экономическая стратегия, национальная безопасность, российская экономика, цифровизация, цифровой суверенитет, цифровые технологии, Россия, инновации, Технологии и инновации, прорыв

Путин высказался о системной программе в сфере искусственного интеллекта

16:57 24.11.2023
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России принял участие в пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2023 на тему "Революция генеративного ИИ: новые возможности". Выступая на пленарном заседании, Владимир Путин указал на перспективы ИИ в экономике и других сферах
Владимир Путин осмотрел стенды мероприятия, демонстрирующие возможности и перспективы генеративного искусственного интеллекта. Созданные с его помощью технологии позволяют создавать, обрабатывать и анализировать тексты, изображения и музыку.

"Во многом здесь, на этой площадке мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенные результаты. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта", - сказал Путин.

Путин привёл пример из сферы ТЭК: компания "Газпром нефть" с помощью искусственного интеллекта сумела значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути и ряд других задач.
"Растут инвестиции в высокотехнологичный бизнес в области искусственного интеллекта в целом. И здесь Российский фонд прямых инвестиций активно привлекает соинвесторов, вкладывает собственные средства в отечественные компании-разработчики, помогает им развивать глобальную кооперацию, выходить на внешние рынки, в том числе, а сегодня в особенности, на рынки Азии и Ближнего Востока", - констатировал Путин.
Он отметил, что "интегральное измерение усилий – это не только бизнес-показатели, но и растущее доверие людей к новой сквозной, универсальной и по сути революционной технологии".
По мнению российского лидера, "с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования".
Он также обратил внимание на то, как "искусственный интеллект делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг, всё шире применяется в организациях, на предприятиях, в работе регионов".
Президент поздравил лауреатов премии "Лидеры искусственного интеллекта", которые предлагают прорывные решения в сфере ИИ задают амбициозные ориентиры для прогресса.
Пи этом, сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер признал: "Мало пока регионов, которые так энергично вкладываются в развитие использования всех возможностей искусственного интеллекта. Надеюсь, что мы будем более активно работать по этому направлению. Когда я говорю "мы", имею в виду не только правительство, но и регионы и отрасли производства, отдельные предприятия".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 09:19
Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - TelegraphАмериканский предприниматель Илон Маск заявил британскому премьер-министру Риши Сунаку, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от обязанности работать, но обострит проблему поиска смысла жизни
 
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