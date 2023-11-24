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Бастрыкин вручил медали матерям погибших сотрудников СК РФ

Бастрыкин вручил медали матерям погибших сотрудников СК РФ - 24.11.2023 Украина.ру

Бастрыкин вручил медали матерям погибших сотрудников СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с матерями сотрудников ведомства, погибших при исполнении служебных обязанностей. Он вручил им ведомственные медали "За высокую гражданственность", сообщает пресс-служба Следственного комитета

2023-11-24T15:27

2023-11-24T15:27

2023-11-24T15:27

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В мероприятии участвовали матери 12 сотрудников, которые с 2007 по 2009 год отдали свои жизни при выполнении профессиональных обязанностей. Среди них Назим Казиахмедов, Дмитрий Марининов, Гамзат Мусаев, Сергей Васюкович, Анна Давыденко, Гаджи Алибегов, Арсен Гаджибеков, Кантемир Кяров, Алим Вороков, Константин Глушко, Рамазан Рамазанов и Владислав Капустин."Некоторые из матерей приехали с внуками, которые пошли по стопам своих родителей и уже сами являются офицерами СК, либо обучаются в образовательных организациях ведомства", - отметили в СК РФ.Вместе с ними Александр Бастрыкин возложил цветы к мемориальной Доске памяти в здании СК России. Затем глава ведомства пообщался с гостями, отметив, что предстоящий праздник стал еще одним поводом выразить благодарность матерям за воспитание сыновей и дочерей достойными гражданами нашей страны, мужественно выполнившими свой служебный и гражданский долг.С началом СВО следователи мужественно выполняют свои обязанности на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сказал Бастрыкин. Он также "выразил глубокое сожаление об утрате сотрудников, ставших жертвами преступного киевского режима", сказано в официальном сообщении. Среди погибших - Евгений Рыбаков, мать которого также присутствовала на встрече. После минуты молчания в память о погибших сотрудниках, председатель Следственного комитета России обратился к их матерям: "Мы хотели бы подчеркнуть, что для нас память о ваших сыновьях и дочерях является святой!".Он также отметил, что их имена навечно занесены в Книгу памяти СК РФ, а семьи погибших никогда не останутся без поддержки ведомства.

https://ukraina.ru/20231116/1051088761.html

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новости, ск рф, следователи, следственный комитет рф, следственный комитет, александр бастрыкин, посвящения погибшим, россия, сво, правоохранители, закон