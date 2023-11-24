Польские собаки получат воинские звания - 24.11.2023 Украина.ру
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Польские собаки получат воинские звания
Польские собаки получат воинские звания - 24.11.2023 Украина.ру
Польские собаки получат воинские звания
Генштаб Польши намерен присвоить воинские звания служебным собакам. Об этом Генштаб Войска Польского сообщил в своём аккаунте соцсети
2023-11-24T14:10
2023-11-24T14:10
новости
польша
армия
собаки
звание
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"Воинские звания для служебных собак!", - восторженно сообщил Генштаб польской армии, сообщая о положительном отношении к инициативе присваивать воинские звания служебным псам.Инициатива исходила от солдат, предложивших признать роль служебных собак в боевых действиях. В официальном сообщении сказано, что глава польского Генштаба "намерен положительно отреагировать на эту просьбу, приняв в ближайшее время соответствующие нормативные акты"."Планируется повышение квалификации от рядового пса до сержанта пса. Право присвоения псам воинского звания будет принадлежать командирам подразделений, в которых они служат", - сказано в сообщении генштаба польской армии.
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новости, польша, армия, собаки, звание
Новости, Польша, армия, собаки, звание

Польские собаки получат воинские звания

14:10 24.11.2023
 
© «Четыре танкиста и собака» / Перейти в фотобанк
© «Четыре танкиста и собака»
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Генштаб Польши намерен присвоить воинские звания служебным собакам. Об этом Генштаб Войска Польского сообщил в своём аккаунте соцсети
"Воинские звания для служебных собак!", - восторженно сообщил Генштаб польской армии, сообщая о положительном отношении к инициативе присваивать воинские звания служебным псам.
Инициатива исходила от солдат, предложивших признать роль служебных собак в боевых действиях. В официальном сообщении сказано, что глава польского Генштаба "намерен положительно отреагировать на эту просьбу, приняв в ближайшее время соответствующие нормативные акты".
"Планируется повышение квалификации от рядового пса до сержанта пса. Право присвоения псам воинского звания будет принадлежать командирам подразделений, в которых они служат", - сказано в сообщении генштаба польской армии.
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября, 08:10
"Не понимаю людей": Зеленский предложил доверить управление миром собакамЕсли бы миром правили собаки, в нем не было бы войн. Таким мнением поделился 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters
 
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