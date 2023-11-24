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Польские собаки получат воинские звания

Польские собаки получат воинские звания - 24.11.2023 Украина.ру

Польские собаки получат воинские звания

Генштаб Польши намерен присвоить воинские звания служебным собакам. Об этом Генштаб Войска Польского сообщил в своём аккаунте соцсети

2023-11-24T14:10

2023-11-24T14:10

2023-11-24T14:10

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"Воинские звания для служебных собак!", - восторженно сообщил Генштаб польской армии, сообщая о положительном отношении к инициативе присваивать воинские звания служебным псам.Инициатива исходила от солдат, предложивших признать роль служебных собак в боевых действиях. В официальном сообщении сказано, что глава польского Генштаба "намерен положительно отреагировать на эту просьбу, приняв в ближайшее время соответствующие нормативные акты"."Планируется повышение квалификации от рядового пса до сержанта пса. Право присвоения псам воинского звания будет принадлежать командирам подразделений, в которых они служат", - сказано в сообщении генштаба польской армии.

https://ukraina.ru/20231109/1050881134.html

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новости, польша, армия, собаки, звание