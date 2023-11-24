Польские собаки получат воинские звания
© «Четыре танкиста и собака»
Генштаб Польши намерен присвоить воинские звания служебным собакам. Об этом Генштаб Войска Польского сообщил в своём аккаунте соцсети
"Воинские звания для служебных собак!", - восторженно сообщил Генштаб польской армии, сообщая о положительном отношении к инициативе присваивать воинские звания служебным псам.
Инициатива исходила от солдат, предложивших признать роль служебных собак в боевых действиях. В официальном сообщении сказано, что глава польского Генштаба "намерен положительно отреагировать на эту просьбу, приняв в ближайшее время соответствующие нормативные акты".
"Планируется повышение квалификации от рядового пса до сержанта пса. Право присвоения псам воинского звания будет принадлежать командирам подразделений, в которых они служат", - сказано в сообщении генштаба польской армии.