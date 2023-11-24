https://ukraina.ru/20231124/1051311202.html
Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии
Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии - 24.11.2023 Украина.ру
Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии
Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман рассказал о причинах закрытия Финляндией КПП на границе с Россией, объяснил вспыхнувшую волну русофобии в стране и то, как ухудшение отношений между нашими странами бьет по жителям Финляндии
2023-11-24T13:44
2023-11-24T13:44
2023-11-24T13:44
видео
йохан бекман
финляндия
нато
границы
кпп
беженцы
россия
хельсинки
зарубежье
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0:34 – Закрытие границы Финляндии и России; 3:39 – Строительство защитных сооружений на границе; 4:54 – Вступление в НАТО – обязательная русофобия? 7:51 – Зачем НАТО открытое противостояние с Россией? 10:57 – Ухудшение отношений и его влияние на простых жителей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, йохан бекман, финляндия, нато, границы, кпп, беженцы, россия, хельсинки, зарубежье, санкт-петербург, ленинград, санкции, сво, спецоперация, европа, ес, украина, видео
Видео, Йохан Бекман, Финляндия, НАТО, границы, КПП, беженцы, Россия, Хельсинки, Зарубежье, Санкт-Петербург, Ленинград, санкции, СВО, Спецоперация, Европа, ЕС, Украина
Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии
Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман рассказал о причинах закрытия Финляндией КПП на границе с Россией, объяснил вспыхнувшую волну русофобии в стране и то, как ухудшение отношений между нашими странами бьет по жителям Финляндии
0:34 – Закрытие границы Финляндии и России;
3:39 – Строительство защитных сооружений на границе;
4:54 – Вступление в НАТО – обязательная русофобия?
7:51 – Зачем НАТО открытое противостояние с Россией?
10:57 – Ухудшение отношений и его влияние на простых жителей.