Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии - 24.11.2023 Украина.ру
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Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии
Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии - 24.11.2023 Украина.ру
Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии
Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман рассказал о причинах закрытия Финляндией КПП на границе с Россией, объяснил вспыхнувшую волну русофобии в стране и то, как ухудшение отношений между нашими странами бьет по жителям Финляндии
2023-11-24T13:44
2023-11-24T13:44
видео
йохан бекман
финляндия
нато
границы
кпп
беженцы
россия
хельсинки
зарубежье
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0:34 – Закрытие границы Финляндии и России; 3:39 – Строительство защитных сооружений на границе; 4:54 – Вступление в НАТО – обязательная русофобия? 7:51 – Зачем НАТО открытое противостояние с Россией? 10:57 – Ухудшение отношений и его влияние на простых жителей.
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Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии

13:44 24.11.2023
 
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Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман рассказал о причинах закрытия Финляндией КПП на границе с Россией, объяснил вспыхнувшую волну русофобии в стране и то, как ухудшение отношений между нашими странами бьет по жителям Финляндии
0:34 – Закрытие границы Финляндии и России;
3:39 – Строительство защитных сооружений на границе;
4:54 – Вступление в НАТО – обязательная русофобия?
7:51 – Зачем НАТО открытое противостояние с Россией?
10:57 – Ухудшение отношений и его влияние на простых жителей.
 
ВидеоЙохан БекманФинляндияНАТОграницыКППбеженцыРоссияХельсинкиЗарубежьеСанкт-ПетербургЛенинградсанкцииСВОСпецоперацияЕвропаЕСУкраина
 
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