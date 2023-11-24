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Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии

Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии - 24.11.2023 Украина.ру

Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии

Финский политолог и общественный деятель Йохан Бекман рассказал о причинах закрытия Финляндией КПП на границе с Россией, объяснил вспыхнувшую волну русофобии в стране и то, как ухудшение отношений между нашими странами бьет по жителям Финляндии

2023-11-24T13:44

2023-11-24T13:44

2023-11-24T13:44

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0:34 – Закрытие границы Финляндии и России; 3:39 – Строительство защитных сооружений на границе; 4:54 – Вступление в НАТО – обязательная русофобия? 7:51 – Зачем НАТО открытое противостояние с Россией? 10:57 – Ухудшение отношений и его влияние на простых жителей.

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2023

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