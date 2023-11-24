Задержание в Феодосии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября - 24.11.2023 Украина.ру
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Задержание в Феодосии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
Задержание в Феодосии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября - 24.11.2023 Украина.ру
Задержание в Феодосии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
Жителя Феодосии задержали за поставку Украине комплектующих к военной авиатехнике. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-11-24T13:00
2023-11-24T13:47
эксклюзив
хроники
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В Феодосии задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене: он переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике, сообщили в ФСБ«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — отмечалось в сообщении пресс-службы ФСБ.РИА «Новости» опубликовало видео задержания мужчины.Когда именно прошло задержание, не уточняется. Фигуранта дела уже заключили под стражу.Днём ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Воронеже украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооружённых сил России.«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего», — отмечалось в релизе.По данным ведомства, в сентябре 2022 года в Харьковской области мужчину завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его «путём закладки и подрыва взрывного устройства».У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм активации СВУ по радиоканалу, а также поддельный российский паспорт, используя который он собирался выехать из страны после совершения преступления.Для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.Как писал телеграм-канал Fighterbomber, теракт планировался в отношении командира авиационного полка.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском — 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 89 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).«Поступили сведения о ранении гражданского лица, женщины, в Никитовском районе Горловки», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 7 кассетных снарядов калибром 155 мм.По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области» вчера ВСУ выпустили по этому региону России 51 снаряд.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 14; Песчановка — 10; Новые Лагеря — 9; Алёшки — 10; Саги — 8», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Обрывка, Алёшки, Днепряны, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор региона Владимир Сальдо утром сообщил о перехвате над территорией региона украинских беспилотников.«Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены десятки беспилотников. Наши военные специалисты отработали на отлично, защитив мирное небо Крыма и Херсонщины», — написал он в своём телеграм-канале.Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко опубликовал фотографию одной из жертв украинских обстрелов.«В нескольких шагах от родного дома вчера вечером погиб житель поселка Заводовка. Нацисты из ВСУ прицельно били артиллерией по мирному кварталу. Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения. 80-летнему земляку погибшего повезло чуть больше. С тяжелыми осколочными ранениями его чудом успели доставить в больницу. Теперь за его жизнь борются врачи», — подписал Алексеенко фото.Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал ей поддержку. Алексеенко подчеркнул, что никаких военных объектов в сёлах, которые украинские военные накрывают артиллерийскими обстрелами, нет.Утром 24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.«В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — 4, по селу Щетиновка — 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. ...В Валуйском городском округе в селе Долгое с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса», — указывалось в публикации.Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не было."В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона с последующей его детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате взрыва поврежден один автомобиль. Также на окраине Козинки с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.Кроме того, в Краснояружском районе из миномёта обстреляли окраину поселка Прилесье – было установлено 6 прилётов. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два миномётных снаряда. В обоих районах обошлось без пострадавших и разрушений.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231124/1051303432.html
https://ukraina.ru/20231123/1051292857.html
https://ukraina.ru/20231123/1051275367.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Задержание в Феодосии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября

13:00 24.11.2023 (обновлено: 13:47 24.11.2023)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Жителя Феодосии задержали за поставку Украине комплектующих к военной авиатехнике. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
В Феодосии задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене: он переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике, сообщили в ФСБ
«Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», — отмечалось в сообщении пресс-службы ФСБ.
РИА «Новости» опубликовало видео задержания мужчины.
Когда именно прошло задержание, не уточняется. Фигуранта дела уже заключили под стражу.
Днём ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании в Воронеже украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооружённых сил России.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего», — отмечалось в релизе.
По данным ведомства, в сентябре 2022 года в Харьковской области мужчину завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес проживания российского военного и убить его «путём закладки и подрыва взрывного устройства».
У задержанного изъяли самодельное взрывное устройство массой более килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм активации СВУ по радиоканалу, а также поддельный российский паспорт, используя который он собирался выехать из страны после совершения преступления.
Для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
Как писал телеграм-канал Fighterbomber, теракт планировался в отношении командира авиационного полка.
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09:35
Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноябряНад Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 дронов. В НАТО призвали упростить перемещение военной техники в границах ЕС
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 удара по территории этого региона России.
«На Донецком направлении противник совершил 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском — 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм и 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпущено 89 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
«Поступили сведения о ранении гражданского лица, женщины, в Никитовском районе Горловки», — сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 7 кассетных снарядов калибром 155 мм.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 18:40
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По информации агентства «Таврия. Новости Херсонской области» вчера ВСУ выпустили по этому региону России 51 снаряд.
«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 14; Песчановка — 10; Новые Лагеря — 9; Алёшки — 10; Саги — 8», — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Обрывка, Алёшки, Днепряны, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Губернатор региона Владимир Сальдо утром сообщил о перехвате над территорией региона украинских беспилотников.
«Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены десятки беспилотников. Наши военные специалисты отработали на отлично, защитив мирное небо Крыма и Херсонщины», — написал он в своём телеграм-канале.
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко опубликовал фотографию одной из жертв украинских обстрелов.
«В нескольких шагах от родного дома вчера вечером погиб житель поселка Заводовка. Нацисты из ВСУ прицельно били артиллерией по мирному кварталу. Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения. 80-летнему земляку погибшего повезло чуть больше. С тяжелыми осколочными ранениями его чудом успели доставить в больницу. Теперь за его жизнь борются врачи», — подписал Алексеенко фото.
Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал ей поддержку. Алексеенко подчеркнул, что никаких военных объектов в сёлах, которые украинские военные накрывают артиллерийскими обстрелами, нет.
Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Вчера, 13:00
Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноябряУмер раненный в Запорожской области корреспондент "России 24" Борис Максудов. ФСБ пресекла попытку организованного украинскими спецслужбами теракта в Воронеже. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Утром 24 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.
«В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущено 9 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка — 4, по селу Щетиновка — 5 артиллерийских снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства. ...В Валуйском городском округе в селе Долгое с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса», — указывалось в публикации.
Во всех случаях никто не пострадал, разрушений не было.
"В Грайворонском городском округе в селе Козинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона с последующей его детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В результате взрыва поврежден один автомобиль. Также на окраине Козинки с БПЛА сброшено одно самодельное взрывное устройство. Обошлось без последствий", - сообщил Гладков.
Кроме того, в Краснояружском районе из миномёта обстреляли окраину поселка Прилесье – было установлено 6 прилётов. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два миномётных снаряда. В обоих районах обошлось без пострадавших и разрушений.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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