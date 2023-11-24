https://ukraina.ru/20231124/1051305476.html

Медведчук объяснил, из-за чего Украина потеряла государственность

Медведчук объяснил, из-за чего Украина потеряла государственность - 24.11.2023 Украина.ру

Медведчук объяснил, из-за чего Украина потеряла государственность

Выбор западного вектора привел Украину к тому, что она потеряла государственность. Об этом заявил 24 ноября украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина"

2023-11-24T10:52

2023-11-24T10:52

2023-11-24T10:52

нато

украина

виктор медведчук

новости

сво

потери

государственность

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"Когда киевский режим выбрал курс в НАТО, он вышел на тропу войны, которая стране была совершенно не нужна… Украина далеко не первая страна, которая, выбрав западный вектор, ввязалась в войну, понесла тяжелые потери, потеряла государственность. Да и как ее не потерять, если украинцы воюют вовсе не за интересы своего народа, которые западные кураторы просто не учитывают?" - написал Медведчук.Он отметил, что НАТО не собирается воевать за Украину, но ее "подталкивают к войне, снабжают оружием, пользуются ей как тараном против России".Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ukraina.ru/20231114/1051003002.html

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нато, украина, виктор медведчук, новости, сво, потери, государственность