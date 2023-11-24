В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами - 24.11.2023 Украина.ру
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В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами - 24.11.2023 Украина.ру
В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
Тайник был замаскирован под газовый баллон. О находке сообщил глава ДНР Денис Пушилин
2023-11-24T10:15
2023-11-24T10:15
новости
днр
тайник
оружие
боеприпасы
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В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон.Предполагается, что злоумышленники планировали переправить тайник в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов.На данный момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка.
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новости, днр, тайник, оружие, боеприпасы
Новости, ДНР, тайник, оружие, боеприпасы

В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

10:15 24.11.2023
 
© t.me/pushilindenisВ ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
© t.me/pushilindenis
Читать в
Тайник был замаскирован под газовый баллон. О находке сообщил глава ДНР Денис Пушилин
В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон.

"В тайнике находились два ручных гранатомета РГД-18, одна ручная граната Ф-1 и два запала к ручной гранате (УЗРГМ)", – уточнил Пушилин.

Предполагается, что злоумышленники планировали переправить тайник в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов.
На данный момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка.
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