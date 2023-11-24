В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
© t.me/pushilindenisВ ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
© t.me/pushilindenis
Тайник был замаскирован под газовый баллон. О находке сообщил глава ДНР Денис Пушилин
В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон.
"В тайнике находились два ручных гранатомета РГД-18, одна ручная граната Ф-1 и два запала к ручной гранате (УЗРГМ)", – уточнил Пушилин.
Предполагается, что злоумышленники планировали переправить тайник в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов.
На данный момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка.