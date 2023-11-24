https://ukraina.ru/20231124/1051304305.html

В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами - 24.11.2023 Украина.ру

В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами

Тайник был замаскирован под газовый баллон. О находке сообщил глава ДНР Денис Пушилин

2023-11-24T10:15

2023-11-24T10:15

2023-11-24T10:15

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В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в поселке Ялта выявлен тайник с оружием и боеприпасами, замаскированный под газовый баллон.Предполагается, что злоумышленники планировали переправить тайник в другие регионы РФ для совершения диверсионно-террористических актов.На данный момент проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка.

https://ukraina.ru/20231017/1050249626.html

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новости, днр, тайник, оружие, боеприпасы