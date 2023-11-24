https://ukraina.ru/20231124/1051303432.html

Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноября

Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноября - 24.11.2023 Украина.ру

Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноября

Над Крымом и Волгоградской областью сбили в общей сложности 16 дронов. В НАТО призвали упростить перемещение военной техники в границах ЕС

2023-11-24T09:35

2023-11-24T09:35

2023-11-24T09:35

эксклюзив

хроники

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О поражении беспилотников сообщило министерство обороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 — над Крымским полуостровом и три — над территорией Волгоградской области", — отмечалось в публикации.В Минобороны РФ подчеркнули, что таким образом ночью военные пресекли попытку Киева осуществить террористическую атаку.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. При этом для ударов используются дроны, финансирование производства которых происходит и за западные средства.За несколько дней до этого российские пранкеры Владимир Кузнецов, известный как Вован, и Алексей Столяров, известный как Лексус, опубликовали запись разговора с Надеждой Толоконниковой* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.). С ней общались от лица министра культуры Украины Александра Ткаченко. Толоконникова* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.) призналась в обмане граждан США, которые жертвовали деньги для украинских беженцев."Собрали $7 млн за два дня. И в процессе этого сбора было очень много разговоров, споров, ругани с моими американскими товарищами, которые как раз эту позицию выражали, говорили о том, что "нам важно, чтобы 100% денег шло на гуманитарные нужды". И мы в итоге отправили деньги "Вернись живым" ("Повернись живим" - украинский фонд, занимающийся поставкой оружия и вооружений ВСУ и другим формированиям, созданием БПЛА для боевых нужд, а также тренировками украинских военнослужащих — Ред.). Часть денег отправили Ukraine.IF (возможно, речь об IFU – фонд, созданный для финансирования украинских вооружённых формирований — Ред.) И часть денег отправили на действительно какие-то гуманитарные нужды. Т.е. большую часть денег мы отправили "Вернись живым", с которыми разговаривала лично я. И я сказала, что "вы можете публично заявить, что все собранные деньги пойдут на гуманитарные нужды, но на самом деле, между мной и вами, тратьте их так, как посчитаете нужным". Моя позиция здесь очень чёткая. Я думаю, пацифизм не имеет здесь смысла. Когда мы избавимся от русских на Украине, тогда давайте собирать деньги на гуманитарку", — заявила она.Также она рассказала, что на Украине один из основателей Google строит завод по производству беспилотников."Мой бывший муж Петя Верзилов* (лицо, выполняющее функции иноагента - Ред.) работает сейчас с Эриком Шмидтом — с основателем Google – над заводом по производству дронов. И я планировала, что поеду с ними и буду тоже помогать в устройстве этого завода, но в итоге служба безопасности Эрика Шмидта сказала, что поскольку я гражданин России и только России — Петя ещё и канадец, поэтому ему можно, то моё появление там будет радиоактивно, поэтому отказались", - отметила Толоконникова* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.).Кроме того, по её словам, она уговорила американского художника Шепарда Фейри, известного сотрудничеством с экс-президентом США Бараком Обамой (Фейри создал предвыборный агитационный плакат НОРЕ - "Надежда"), оказывать помощь ВСУ."И я подпрягла художника, вы, наверное, знаете, Шепард Фейри. В общем, ему тоже есть что терять. Но мы с ним поговорили, я говорю: "Слушай, нужно помогать именно военным, и именно оказывать точечную помощь отрядам, который мы знаем, что он делает. И вот мы им лично будем помогать покупать автоматы и дроны". Он говорит: "Да, конечно, я всеми руками за. Весь мой офис просто в ужасе! Все мои финансовые менеджеры просто бегают в мыле, потому что они не знают, что, собственно, за этим последует, но я за", - рассказала она.Во время второго разговора с пранкерами, на этот раз выступавшими от имени президента Украины Владимира Зеленского, новый муж Толоконниковой* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.) криптовалютчик Джон Колдвелл предложил финансировать российскую оппозицию через криптовалюту."Я думаю, это единственный способ на сегодня. Это все еще возможно. Но должен быть высокий уровень личной безопасности, чтобы понимать, что вы общаетесь с правильными людьми, так как есть много хакеров и спамеров", – сказал Колдвелл.Он также предложил воровать криптовалюту у граждан России."Другой важной частью работы будет изъятие из рук противника средств. Если у врага есть криптовалюта, нужно работать даже с правительством США, правительством Украины и даже хакерами, чтобы попытаться украсть их криптовалюту. Это почти как санкции, но только в мире крипты", – сказал Колдвелл.После этого в Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой проверить Толоконникову* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.) на причастность к финансированию ВСУ. Автором инициативы стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин."Шенген" для НАТОНачальник командования материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Зольфранк призвал членов Альянса создать зону свободного перемещения военной техники и войск, похожую на шенгенскую зону, разрешающую свободное передвижение в большей части ЕС."У нас заканчивается время. То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны", - заявил Зольфранк, которого цитирует Reuters.По его словам, сейчас передвижению войск НАТО по Европе препятствует чрезмерная бюрократия, а это может привести к промедлению в случае начала войны с Россией.По словам Зольфранка, Североатлантический альянс должен быть в состоянии "быстро перебрасывать войска со своих баз в нужное место на восточном фланге", для этого требуется подготовка."У нас избыток правил, но единственное, чего у нас нет, — это времени", — заявил адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО.По его словам, боевые действия на территории Украины стали военным конфликтом на истощение, а "война на истощение — это битва логистики"."Мы должны действовать на опережение. Мы должны подготовить театр военных действий задолго до того, как будет применена статья 5 [устава НАТО о коллективной обороне]", — подчеркнул Зольфранк.Несколькими днями ранее — 20 ноября — генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пересматривает своё военное присутствие на Западных Балканах."Мы в настоящее время проводим пересмотр нашими военными властями нашего военного присутствия в регионе Западных Балкан, включая Боснию и Герцеговину и Косово", — отметил онПо словам Столтенберга, в альянсе обсуждают, стоит ли НАТО увеличить присутствие в регионе на постоянной основе, чтобы "предотвратить новые конфликты".

https://ukraina.ru/20231123/1051292857.html

https://ukraina.ru/20231123/1051275367.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники