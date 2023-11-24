https://ukraina.ru/20231124/1051303334.html

"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ

"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ - 24.11.2023 Украина.ру

"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ

Правительство России распорядилось в срок до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Крыма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации

2023-11-24T09:35

2023-11-24T09:35

2023-11-24T09:35

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"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать крупнейшую энергетическую организацию из федеральной собственности Крыму. "Крымэнерго" является гарантирующим поставщиком, обеспечивающим электроэнергией более 900 тысяч бытовых абонентов и 29 тысяч потребителей - юридических лиц.

https://ukraina.ru/20231027/1050550779.html

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новости, россия, крым, энергетика, правительство