"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ
Правительство России распорядилось в срок до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Крыма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации
"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать крупнейшую энергетическую организацию из федеральной собственности Крыму. "Крымэнерго" является гарантирующим поставщиком, обеспечивающим электроэнергией более 900 тысяч бытовых абонентов и 29 тысяч потребителей - юридических лиц.