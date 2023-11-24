"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051303334.html
"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ
"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ - 24.11.2023 Украина.ру
"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ
Правительство России распорядилось в срок до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Крыма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации
2023-11-24T09:35
2023-11-24T09:35
новости
россия
крым
энергетика
правительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102457/61/1024576115_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_82eca630b18b084408321607e9b1cf7f.jpg
"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать крупнейшую энергетическую организацию из федеральной собственности Крыму. "Крымэнерго" является гарантирующим поставщиком, обеспечивающим электроэнергией более 900 тысяч бытовых абонентов и 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
https://ukraina.ru/20231027/1050550779.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102457/61/1024576115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77c898aac6c481c7a249466ce2c627a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, энергетика, правительство
Новости, Россия, Крым, энергетика, правительство

"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ

09:35 24.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Правительство России распорядилось в срок до 12 января 2024 года передать 100% акций "Крымэнерго" из федеральной собственности в собственность Крыма. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации
"Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества "Крымэнерго", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин в ноябре поручил передать крупнейшую энергетическую организацию из федеральной собственности Крыму. "Крымэнерго" является гарантирующим поставщиком, обеспечивающим электроэнергией более 900 тысяч бытовых абонентов и 29 тысяч потребителей - юридических лиц.
Электрический счетчик украина электросчетчик
27 октября, 16:26
Экс-руководитель "Крымэнерго" сбежал в Турцию из-под следствияГлава Крыма Сергей Аксенов попросил всех пострадавших от действий злоумышленников, придумавших, как заработать на ложных проверках потребления электроэнергии, обратиться к действующему руководству "Крымэнерго"
 
НовостиРоссияКрымэнергетикаправительство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42Финляндия может огранить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки - FT
10:35Жителя Феодосии задержали за передачу авиационных запчастей для ВСУ - ФСБ
10:15В ДНР обнаружен тайник с оружием и боеприпасами
09:55Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА
09:46Конец эпохи майдана. Польский проект Америки
09:35Атака на Крым, "шенген" для НАТО. Главное на Украине на утро 24 ноября
09:35"Крымэнерго" до 12 января 2024 года передадут в собственность Крыма – правительство РФ
09:22Румынское золото в России и золотые подарки генсеков Социалистической Румынии
09:13Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября
09:12Дрон повредил объект инфраструктуры в Харьковской области
09:07Дмитрий Медведев, биография
09:05Арсен Аваков, биография
09:00Виктор Янукович, биография
08:50Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
08:44В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
08:29Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
08:23Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
08:08Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
07:55Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
07:52Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
Лента новостейМолния