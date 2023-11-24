В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
В Севастополе из-за непогоды приостановили морское пассажирское сообщение. Об этом утром 24 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.
Как следует из опубликованной графики, приостановлено движение по маршрутам: Артиллерийская бухта – Северная, Артиллерийская бухта – Радиогорка, Графская пристань – Северная, Графская пристань – Троицкая.
На площадях Нахимова и Захарова организуется подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте.