В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов

Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранним утром 24 ноября, возобновилось всего через 18 минут. Об этом инфоцентр Крымского моста ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале