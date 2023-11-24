В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов - 24.11.2023 Украина.ру
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В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов - 24.11.2023 Украина.ру
В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
В Севастополе из-за непогоды приостановили морское пассажирское сообщение. Об этом утром 24 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-24T08:44
2023-11-24T08:44
новости
россия
севастополь
пассажиропоток
перевозки
непогода
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"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.Как следует из опубликованной графики, приостановлено движение по маршрутам: Артиллерийская бухта – Северная, Артиллерийская бухта – Радиогорка, Графская пристань – Северная, Графская пристань – Троицкая.На площадях Нахимова и Захарова организуется подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте.
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новости, россия, севастополь, пассажиропоток, перевозки, непогода
Новости, Россия, Севастополь, пассажиропоток, перевозки, непогода

В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов

08:44 24.11.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Севастополе из-за непогоды приостановили морское пассажирское сообщение. Об этом утром 24 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщает в своём телеграм-канале
"Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.
Как следует из опубликованной графики, приостановлено движение по маршрутам: Артиллерийская бухта – Северная, Артиллерийская бухта – Радиогорка, Графская пристань – Северная, Графская пристань – Троицкая.
На площадях Нахимова и Захарова организуется подвижной состав для перевозки пассажиров на компенсационном маршруте.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
03:34
Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – ИнфоцентрДвижение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранним утром 24 ноября, возобновилось всего через 18 минут. Об этом инфоцентр Крымского моста ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
 
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