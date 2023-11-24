https://ukraina.ru/20231124/1051301174.html

Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд

Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд - 24.11.2023 Украина.ру

Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Антарктиду на месте убедиться в реальности климатической катастрофы в преддверии конференции ООН по вопросам климатических изменений (COP 28). Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)

2023-11-24T08:23

2023-11-24T08:23

2023-11-24T08:23

новости

генсек оон

антониу гутерреш

антарктида

климат

дубай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101811/61/1018116135_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_593c88126a199aa28029d9cec7a087dc.jpg

"Я прибыл в Антарктиду перед COP 28. Лёд здесь плавится с рекордной скоростью, повышая уровень моря, угрожая жизням и средствам существования на побережьях по всему миру", - написал он.Гутерреш опубликовал в сети своё фото с видами Антарктиды, где он, с учётом летнего сезона, одет в лёгкую куртку без капюшона и вязаную шапку.Климатическая конференция ООН (COP28) пройдёт в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

https://ukraina.ru/20231104/1050766797.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, генсек оон, антониу гутерреш, антарктида, климат, дубай