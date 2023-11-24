Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Антарктиду на месте убедиться в реальности климатической катастрофы в преддверии конференции ООН по вопросам климатических изменений (COP 28). Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"Я прибыл в Антарктиду перед COP 28. Лёд здесь плавится с рекордной скоростью, повышая уровень моря, угрожая жизням и средствам существования на побережьях по всему миру", - написал он.
Гутерреш опубликовал в сети своё фото с видами Антарктиды, где он, с учётом летнего сезона, одет в лёгкую куртку без капюшона и вязаную шапку.
Климатическая конференция ООН (COP28) пройдёт в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.