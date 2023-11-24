Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051301174.html
Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд - 24.11.2023 Украина.ру
Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Антарктиду на месте убедиться в реальности климатической катастрофы в преддверии конференции ООН по вопросам климатических изменений (COP 28). Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
2023-11-24T08:23
2023-11-24T08:23
новости
генсек оон
антониу гутерреш
антарктида
климат
дубай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101811/61/1018116135_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_593c88126a199aa28029d9cec7a087dc.jpg
"Я прибыл в Антарктиду перед COP 28. Лёд здесь плавится с рекордной скоростью, повышая уровень моря, угрожая жизням и средствам существования на побережьях по всему миру", - написал он.Гутерреш опубликовал в сети своё фото с видами Антарктиды, где он, с учётом летнего сезона, одет в лёгкую куртку без капюшона и вязаную шапку.Климатическая конференция ООН (COP28) пройдёт в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.
https://ukraina.ru/20231104/1050766797.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101811/61/1018116135_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_447d6597bed0a35cb19c3ed3ef958569.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, генсек оон, антониу гутерреш, антарктида, климат, дубай
Новости, Генсек ООН, Антониу Гутерреш, Антарктида, климат, Дубай

Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд

08:23 24.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем
Президент РФ В. Путин встретился с избранным Генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Антарктиду на месте убедиться в реальности климатической катастрофы в преддверии конференции ООН по вопросам климатических изменений (COP 28). Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
"Я прибыл в Антарктиду перед COP 28. Лёд здесь плавится с рекордной скоростью, повышая уровень моря, угрожая жизням и средствам существования на побережьях по всему миру", - написал он.
Гутерреш опубликовал в сети своё фото с видами Антарктиды, где он, с учётом летнего сезона, одет в лёгкую куртку без капюшона и вязаную шапку.
Климатическая конференция ООН (COP28) пройдёт в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 06:59
Генсек ООН Антониу Гутерреш "в ужасе" от удара Израиля по "скорой" в ГазеАнтониу Гутерреш заявил, что потрясён сообщениями об ударе Израиля по колонне машин скорой помощи в секторе Газа
 
НовостиГенсек ООНАнтониу ГутеррешАнтарктидаклиматДубай
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября
09:07Дмитрий Медведев, биография
09:05Арсен Аваков, биография
09:00Виктор Янукович, биография
08:50Экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО — МО РФ
08:44В Севастопольской бухте из-за непогоды приостановили движение пассажирских судов
08:29Украина столкнулась с массовой "утечкой мозгов" - СМИ
08:23Генсек ООН приехал в Антарктиду посмотреть на тающий лёд
08:08Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
07:55Снайперы ТОФ за девять месяцев уничтожили под Угледаром почти батальон противника
07:52Депутат парламента ЛНР объяснила, с чего начался распад Украины
07:44Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"
07:41Более 600 миллионов долларов может потерять Польша и Украина за месяц из-за блокировки границ
07:33Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
07:29ВСУ безуспешно пытаются переправиться на левый берег Днепра - военный
07:25Днепропетровский Антимайдан. Город, который убивали тихо
07:12Финляндия закрывает ещё три КПП на границе с Россией
07:12Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
07:00Украину превратили в концлагерь. Эксперты и политики о ситуации в стране
06:53Алексей Подберёзкин: Пока ВСУ соскребают последние резервы для Авдеевки, НАТО готовит тылы к долгой войне
Лента новостейМолния