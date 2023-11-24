https://ukraina.ru/20231124/1051301006.html

Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко

Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко - 24.11.2023 Украина.ру

Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) возросло количество санитарных потерь на Купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов. Об этом 24 ноября заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-11-24T08:08

2023-11-24T08:08

2023-11-24T08:08

андрей марочко

купянское направление

новости

всу

заболевание

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"В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он уточнил, что украинские военнослужащие жалуются медикам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы, в частности, на отсутствие ротации. Украинцам приходится нести службу в сырых окопах, снабжение отопительных приборов и топлива на крайне низком уровне.Накануне в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.

https://ukraina.ru/20231121/1051184319.html

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андрей марочко, купянское направление, новости, всу, заболевание