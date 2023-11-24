Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко - 24.11.2023 Украина.ру
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Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко - 24.11.2023 Украина.ру
Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) возросло количество санитарных потерь на Купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов. Об этом 24 ноября заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-11-24T08:08
2023-11-24T08:08
андрей марочко
купянское направление
новости
всу
заболевание
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"В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он уточнил, что украинские военнослужащие жалуются медикам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы, в частности, на отсутствие ротации. Украинцам приходится нести службу в сырых окопах, снабжение отопительных приборов и топлива на крайне низком уровне.Накануне в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
андрей марочко, купянское направление, новости, всу, заболевание
Андрей Марочко, Купянское направление, Новости, ВСУ, заболевание

Украинские военные "вымерзают" на Купянском направлении - Марочко

08:08 24.11.2023
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) возросло количество санитарных потерь на Купянском направлении из-за ненадлежащего снабжения и условий несения службы во время холодов. Об этом 24 ноября заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что украинские военнослужащие жалуются медикам на некачественную и холодную форму, тяжелые условия несения службы, в частности, на отсутствие ротации. Украинцам приходится нести службу в сырых окопах, снабжение отопительных приборов и топлива на крайне низком уровне.
Накануне в Минобороны России сообщали, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на Купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Ольшаны в Харьковской области, уничтожила до 50 военных ВСУ и 10 единиц техники противника. Кроме того, были поражены подразделения 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области.
ВСУ артиллерия CAESAR
21 ноября, 07:50
Киевский режим испытывает проблемы с состоянием западной военной техники - МарочкоВСУ начали испытывать проблемы с техническим состоянием поставляемой Западом техники . Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 21 ноября сообщает РИА Новости
 
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