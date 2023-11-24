Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
Российские средства ПВО сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и три - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Расчёты ПВО и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.
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