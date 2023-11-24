Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ - 24.11.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ - 24.11.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ
Российские средства ПВО сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-24T07:33
2023-11-24T07:33
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и три - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.Расчёты ПВО и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.
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новости, россия, крым, волгоград, пво, минобороны рф, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Крым, Волгоград, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ

07:33 24.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета ЗРК "ТОР М1" ЦВО в зоне СВО
Работа расчета ЗРК ТОР М1 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские средства ПВО сбили над Крымом 13 беспилотников ВСУ, ещё три БПЛА были уничтожены над Волгоградской областью. Об этом утром 24 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БПЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и три - над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Расчёты ПВО и моряки Черноморского флота регулярно отражают атаки на полуостров, предпринимаемые ВСУ с использованием БПЛА или безэкипажных катеров. Обстрелам, атакам БПЛА и диверсиям подвергаются и другие российские приграничные территории.
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