Силы ПВО сбили над Крымом и Волгоградской областью 16 украинских БПЛА – МО РФ

"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы

Украинцы должны пересмотреть свое отношение к событиям 2013 года, потому что никакие цели Евромайдана не были достигнуты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов