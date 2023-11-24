Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну

Украинцы были уверены, что вместе с НАТО могут победить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов