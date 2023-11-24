Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра - 24.11.2023 Украина.ру
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Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра - 24.11.2023 Украина.ру
Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра
Российский расчёт установки РСЗО БМ-21 "Град" ночным залпом сорвал попытку подразделений ВСУ переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом с места событий 24 ноября сообщает корреспондент РИА Новости
2023-11-24T05:49
2023-11-24T05:49
новости
россия
херсонское направление
днепр (река)
вс рф
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Боевики киевского режима не смогли высадиться на левом берегу Днепра благодаря быстрой и точной работе расчёта под руководством командира боевой машины БМ-21 группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор"."На фронте она [обстановка] всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг, он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому уничтожаем. И за нами, как говорится… спокойно будет за нашими спинами", - рассказал "Ротор".По его словам, направление работы зависит от цели."Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает по мосту по Антоновскому… Разные ситуации, всё зависит от задач", - уточнил командир "Града"."Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул "Ротор" бессмысленность попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра.
https://ukraina.ru/20231124/1051289876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонское направление, днепр (река), вс рф, рсзо 9к51 "град", всу, десант, сво
Новости, Россия, Херсонское направление, Днепр (река), ВС РФ, РСЗО 9К51 "Град", ВСУ, десант, СВО

Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра

05:49 24.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российский расчёт установки РСЗО БМ-21 "Град" ночным залпом сорвал попытку подразделений ВСУ переправиться на левый берег Днепра на херсонском направлении. Об этом с места событий 24 ноября сообщает корреспондент РИА Новости
Боевики киевского режима не смогли высадиться на левом берегу Днепра благодаря быстрой и точной работе расчёта под руководством командира боевой машины БМ-21 группировки войск "Днепр" с позывным "Ротор".
"На фронте она [обстановка] всегда горячая. Но мы настолько хорошие пожарники, что мы этот огонь тушим быстро, и враг, он не то что боится, он даже иногда и забывает про мысль, чтобы сюда перебираться. Поэтому уничтожаем. И за нами, как говорится… спокойно будет за нашими спинами", - рассказал "Ротор".
По его словам, направление работы зависит от цели.
"Цель бывает как непосредственно в речке, в Днепре, также цель бывает на том берегу, также цель бывает по мосту по Антоновскому… Разные ситуации, всё зависит от задач", - уточнил командир "Града".
"Я не знаю, что они хотят этим доказать, но это безуспешно", - подчеркнул "Ротор" бессмысленность попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра.
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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