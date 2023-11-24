https://ukraina.ru/20231124/1051298974.html

Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma

Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma - 24.11.2023 Украина.ру

Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma

Глава МВД России Владимир Колокольцев, прибывший на Кубу 21 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества правоохранителей двух стран, провёл встречи с президентом Острова Свободы Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma

2023-11-24T05:08

2023-11-24T05:08

2023-11-24T05:08

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владимир колокольцев

мвд

рауль кастро

визит

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"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днём министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе", - говорится в сообщении.По информации газеты, Колокольцев также провёл переговоры со своим кубинским коллегой и встретился с главой государства Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Визит демонстрирует тенденцию укрепления, консолидации и расширения наших связей... Это историческое наследие было сформировано ещё во времена Советского Союза, в частности благодаря намерениям и обязательствам главнокомандующего Фиделя Кастро Руса и генерала армии Рауля Кастро Руса", - заявил на встрече с Колокольцевым Диас-Канель, слова которого приводит Granma.

https://ukraina.ru/20231103/1050745464.html

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новости, куба, россия, владимир колокольцев, мвд, рауль кастро, визит