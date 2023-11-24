Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma - 24.11.2023 Украина.ру
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Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma - 24.11.2023 Украина.ру
Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
Глава МВД России Владимир Колокольцев, прибывший на Кубу 21 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества правоохранителей двух стран, провёл встречи с президентом Острова Свободы Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma
2023-11-24T05:08
2023-11-24T05:08
новости
куба
россия
владимир колокольцев
мвд
рауль кастро
визит
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"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днём министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе", - говорится в сообщении.По информации газеты, Колокольцев также провёл переговоры со своим кубинским коллегой и встретился с главой государства Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Визит демонстрирует тенденцию укрепления, консолидации и расширения наших связей... Это историческое наследие было сформировано ещё во времена Советского Союза, в частности благодаря намерениям и обязательствам главнокомандующего Фиделя Кастро Руса и генерала армии Рауля Кастро Руса", - заявил на встрече с Колокольцевым Диас-Канель, слова которого приводит Granma.
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новости, куба, россия, владимир колокольцев, мвд, рауль кастро, визит
Новости, Куба, Россия, Владимир Колокольцев, МВД, Рауль Кастро, визит

Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma

05:08 24.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВизит вице-премьера РФ Д. Рогозина на Кубу
Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина на Кубу - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Глава МВД России Владимир Колокольцев, прибывший на Кубу 21 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества правоохранителей двух стран, провёл встречи с президентом Острова Свободы Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma
"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днём министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе", - говорится в сообщении.
По информации газеты, Колокольцев также провёл переговоры со своим кубинским коллегой и встретился с главой государства Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"Визит демонстрирует тенденцию укрепления, консолидации и расширения наших связей... Это историческое наследие было сформировано ещё во времена Советского Союза, в частности благодаря намерениям и обязательствам главнокомандующего Фиделя Кастро Руса и генерала армии Рауля Кастро Руса", - заявил на встрече с Колокольцевым Диас-Канель, слова которого приводит Granma.
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 15:23
Блокада Кубы: самое долгое из сегодняшних преступлений
 
НовостиКубаРоссияВладимир КолокольцевМВДРауль Кастровизит
 
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