https://ukraina.ru/20231124/1051298974.html
Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma - 24.11.2023 Украина.ру
Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
Глава МВД России Владимир Колокольцев, прибывший на Кубу 21 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества правоохранителей двух стран, провёл встречи с президентом Острова Свободы Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma
2023-11-24T05:08
2023-11-24T05:08
2023-11-24T05:08
новости
куба
россия
владимир колокольцев
мвд
рауль кастро
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/85/1019698565_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_454195042e03889e35b70ccfa74eb070.jpg
"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днём министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе", - говорится в сообщении.По информации газеты, Колокольцев также провёл переговоры со своим кубинским коллегой и встретился с главой государства Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."Визит демонстрирует тенденцию укрепления, консолидации и расширения наших связей... Это историческое наследие было сформировано ещё во времена Советского Союза, в частности благодаря намерениям и обязательствам главнокомандующего Фиделя Кастро Руса и генерала армии Рауля Кастро Руса", - заявил на встрече с Колокольцевым Диас-Канель, слова которого приводит Granma.
https://ukraina.ru/20231103/1050745464.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101969/85/1019698565_476:0:3207:2048_1920x0_80_0_0_c8f9b6eaa748dcba0c585b004491b42d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, куба, россия, владимир колокольцев, мвд, рауль кастро, визит
Новости, Куба, Россия, Владимир Колокольцев, МВД, Рауль Кастро, визит
Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
Глава МВД России Владимир Колокольцев, прибывший на Кубу 21 ноября для обсуждения вопросов сотрудничества правоохранителей двух стран, провёл встречи с президентом Острова Свободы Мигелем Диас-Канелем и генералом армии Раулем Кастро. Об этом сообщает газета Granma
"Генерал армии Рауль Кастро Рус принял в среду днём министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Владимира Колокольцева, который находится с визитом на Кубе", - говорится в сообщении.
По информации газеты, Колокольцев также провёл переговоры со своим кубинским коллегой и встретился с главой государства Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"Визит демонстрирует тенденцию укрепления, консолидации и расширения наших связей... Это историческое наследие было сформировано ещё во времена Советского Союза, в частности благодаря намерениям и обязательствам главнокомандующего Фиделя Кастро Руса и генерала армии Рауля Кастро Руса", - заявил на встрече с Колокольцевым Диас-Канель, слова которого приводит Granma.