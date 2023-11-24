https://ukraina.ru/20231124/1051298839.html

Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR

Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR - 24.11.2023 Украина.ру

Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR

Датские наёмники, воевавшие на Украине в подразделениях киевского режима, по возвращении на родину не смогут получить поддержки от властей. Об этом сообщает обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен

2023-11-24T04:39

2023-11-24T04:39

2023-11-24T04:39

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"Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после вторжения России на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на украинскую войну добровольцами, по возвращении из зоны боевых действий особой помощи от властей не будет", - заявила Хансен.По её словам, есть люди, у которых "нет времени ждать", и семьи, которым "сложно справиться с этим в частном порядке". Но вернувшихся с Украины солдат удачи ждут долгие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса.По словам научного сотрудника Датского института международных исследований Майи Тузари Гринвуд, в Дании существует система регистрации ветеранов, вернувшихся из горячих точек, но добровольцы, вернувшиеся с Украины, доступа к ней не получат.Ранее многие наёмники в интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия. Это уменьшает шанс выжить, поскольку интенсивность боёв на Украине несопоставима с привычными многим из них Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ukraina.ru/20231118/1051143806.html

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новости, дания, украина, наёмники, всу, психические расстройства