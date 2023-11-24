Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051298839.html
Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR
Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR - 24.11.2023 Украина.ру
Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR
Датские наёмники, воевавшие на Украине в подразделениях киевского режима, по возвращении на родину не смогут получить поддержки от властей. Об этом сообщает обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен
2023-11-24T04:39
2023-11-24T04:39
новости
дания
украина
наёмники
всу
психические расстройства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg
"Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после вторжения России на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на украинскую войну добровольцами, по возвращении из зоны боевых действий особой помощи от властей не будет", - заявила Хансен.По её словам, есть люди, у которых "нет времени ждать", и семьи, которым "сложно справиться с этим в частном порядке". Но вернувшихся с Украины солдат удачи ждут долгие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса.По словам научного сотрудника Датского института международных исследований Майи Тузари Гринвуд, в Дании существует система регистрации ветеранов, вернувшихся из горячих точек, но добровольцы, вернувшиеся с Украины, доступа к ней не получат.Ранее многие наёмники в интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия. Это уменьшает шанс выжить, поскольку интенсивность боёв на Украине несопоставима с привычными многим из них Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ukraina.ru/20231118/1051143806.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bf8f9560fb4aa99d666406eeb238b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дания, украина, наёмники, всу, психические расстройства
Новости, Дания, Украина, наёмники, ВСУ, психические расстройства

Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR

04:39 24.11.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
Датские наёмники, воевавшие на Украине в подразделениях киевского режима, по возвращении на родину не смогут получить поддержки от властей. Об этом сообщает обозреватель радио DR Нанна Нёрбю Хансен
"Хотя премьер-министр Метте Фредериксен сразу после вторжения России на Украину заявила, что ничто не мешает датским гражданам отправиться на украинскую войну добровольцами, по возвращении из зоны боевых действий особой помощи от властей не будет", - заявила Хансен.
По её словам, есть люди, у которых "нет времени ждать", и семьи, которым "сложно справиться с этим в частном порядке". Но вернувшихся с Украины солдат удачи ждут долгие очереди за психологической поддержкой или помощью от посттравматического стресса.
По словам научного сотрудника Датского института международных исследований Майи Тузари Гринвуд, в Дании существует система регистрации ветеранов, вернувшихся из горячих точек, но добровольцы, вернувшиеся с Украины, доступа к ней не получат.
Ранее многие наёмники в интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия. Это уменьшает шанс выжить, поскольку интенсивность боёв на Украине несопоставима с привычными многим из них Афганистаном и Ближним Востоком.
Подготовка пехоты Нацгвардии Украины по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
18 ноября, 18:38
В Крынках наёмники из заградотрядов массово расстреливали тяжелораненых солдат ВСУ - СальдоНа правом (западном) берегу Днепра наёмники из украинских заградительных отрядов расстреливали эвакуированных с левого берега тяжелораненых солдат ВСУ. Об этом 18 ноября сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
 
НовостиДанияУкраинанаёмникиВСУпсихические расстройства
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00От Авдеевки до Угледара. Эксперт раскрыл, как ВС РФ хитро бьют по важным точкам и разматывают резервы ВСУ
05:49Российский "Град" помешал десанту ВСУ высадиться на левый берег Днепра
05:30"Постоянные похороны": офицер ВС США раскрыл, сколько польских наёмников было ликвидировано на Украине
05:08Глава МВД России встретился на Кубе с Раулем Кастро и президентом страны - Granma
05:00"Траншеи уже вырыли": военный эксперт о том, что будет после Авдеевки и что приготовили для России ВСУ
04:40"Президент с автоматом": Владимир Мамонтов о том, почему Западу не удалось расшатать майдан в Белоруссии
04:39Вернувшиеся с Украины датские наёмники не получат помощи от властей - DR
04:30"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
04:20Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
04:10Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
04:05Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
04:00"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии
03:34Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр
03:12Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом
02:49Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:33Полиция и спецназ перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков – RTE
01:53За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины
01:28Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
01:04От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
00:41Госпогранслужба не подтверждает смерть второго украинца на границе с Польшей
Лента новостейМолния