https://ukraina.ru/20231124/1051298494.html

Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр

Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр - 24.11.2023 Украина.ру

Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранним утром 24 ноября, возобновилось всего через 18 минут. Об этом инфоцентр Крымского моста ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале

2023-11-24T03:34

2023-11-24T03:34

2023-11-24T03:35

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Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:00 мск. Уже в 3:18 мск появилось сообщение о восстановлении движения.Вечером 23 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось на срок чуть более часа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале в 19:46 мск.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ukraina.ru/20231122/1051227062.html

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новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт