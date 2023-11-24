Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051298494.html
Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр
Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр - 24.11.2023 Украина.ру
Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранним утром 24 ноября, возобновилось всего через 18 минут. Об этом инфоцентр Крымского моста ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-11-24T03:34
2023-11-24T03:35
новости
россия
крым
крымский мост
автотранспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039799077_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bfc40666caa30a601c6210e0238cac23.jpg
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:00 мск. Уже в 3:18 мск появилось сообщение о восстановлении движения.Вечером 23 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось на срок чуть более часа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале в 19:46 мск.После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ukraina.ru/20231122/1051227062.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039799077_89:0:2692:1952_1920x0_80_0_0_8c8e63510bcb6f842f129c26a1c9009b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, крымский мост, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, Крымский мост, автотранспорт

Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр

03:34 24.11.2023 (обновлено: 03:35 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранним утром 24 ноября, возобновилось всего через 18 минут. Об этом инфоцентр Крымского моста ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:00 мск. Уже в 3:18 мск появилось сообщение о восстановлении движения.
Вечером 23 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось на срок чуть более часа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале в 19:46 мск.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 11:53
"Лишняя конструкция": в ГУР намекнули на уничтожение Крымского мостаВ Главном управлении разведки Украины (ГУР) намекнули на возможный удар по Крымскому мосту. Видео разместила пресс-служба ГУР в телеграм-канале
 
НовостиРоссияКрымКрымский моставтотранспорт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30"Страшный развод": эксперт о том, как Украина хотела на Майдане "кружевные трусики", но шагнула в окопы
04:20Военный эксперт раскрыл, сколько бойцов нужно набрать в армию РФ, чтобы пойти в масштабное наступление
04:10Эксперт объяснил, как Украина хотела получить Россию "на блюдечке", но обрекла себя на рабство и войну
04:05Седьмая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
04:00"У нас тут серьезные события": журналист раскрыл, почему Западу не удалось раскачать майдан в Белоруссии
03:34Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр
03:12Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом
02:49Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:33Полиция и спецназ перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков – RTE
01:53За ненависть к Польше украинскую гимнастку исключили из состава сборной Украины
01:28Протестующие в Дублине подожгли отель с мигрантами – СМИ
01:04От внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы – CNN
00:41Госпогранслужба не подтверждает смерть второго украинца на границе с Польшей
00:17Украине грозит полная остановка экспорта зерна
23:45В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом
23:24Более 70% американцев выступили за прекращение огня на Украине – опрос
22:47Украинцы, эксплуатировавшие своих соотечественников, задержаны в Испании
22:15СБУ взорвали автомобиль замглавы Харьковской области – СМИ
21:52Чубайс и Кудрин пополнили украинский санкционный список
21:38Польские перевозчики заблокировали поставки военного снаряжения
Лента новостейМолния