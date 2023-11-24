Движение по Крымскому мосту перекрывалось всего на 18 минут – Инфоцентр
03:34 24.11.2023 (обновлено: 03:35 24.11.2023)
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое ранним утром 24 ноября, возобновилось всего через 18 минут. Об этом инфоцентр Крымского моста ноября сообщает в своём оперативном телеграм-канале
Информация о перекрытии движения автотранспорта появилась в 3:00 мск. Уже в 3:18 мск появилось сообщение о восстановлении движения.
Вечером 23 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось на срок чуть более часа. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале в 19:46 мск.
После терактов на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах и последующего восстановления его функционирования, дорожные и специальные службы регулярно проводят профилактические работы, направленные на безопасность сооружения, транспорта и граждан.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывают в любых ситуациях сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.