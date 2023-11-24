https://ukraina.ru/20231124/1051298084.html

Полиция и спецназ перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков – RTE

Полиция и спецназ перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков – RTE - 24.11.2023 Украина.ру

Полиция и спецназ перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков – RTE

В столице Ирландии Дублине силовики полностью перекрыли доступ к центральной улице города, где протесты переросли в беспорядки после инцидента с нападением на детей. Об этом в ночь на 24 ноября сообщает телеканал RTE

2023-11-24T02:33

2023-11-24T02:33

2023-11-24T02:33

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ирландия

столкновения

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спецназ

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Отмечается, что на улице, где расположена мэрия, произошёл пожар. В городе приостановлено автобусное движение.По словам министра юстиции Хелен Макинти, беспорядки в Дублине "не связаны с безопасностью на улицах", они были спровоцированы группой людей, которые намеревались "сеять хаос и раздор" после инцидента с ножевым ранением возле Парнелл-Сквер, где были госпитализированы трое детей.Комиссар полиции Дрю Харрис назвал протестующих совершенно невменяемой группировкой, "руководствующейся ультраправой идеологией". По данным полиции, участники беспорядков разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит, подожгли одну из патрульных машин, огонь охватил также трамваи и автобусы.По информации СМИ, разъярённые толпы ранее подожгли машины, вагоны метро и отель Holiday Inn Express, в котором, предположительно, размещались мигранты. В телеграм-каналах распространяются кадры с места событий, показывающие прибытие в город тяжёлой военной техники.По данным издания Irish Independent, столкновения полиции и спецназа с протестующими вспыхнули после того, как днём 23 ноября неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы для девочек в центре ирландской столицы. Тогда пострадали пять человек, в том числе трое детей, преступник был задержан. Подозреваемый - мужчина старше 50 лет, утверждается, что он действовал в одиночку. О личности и мотивах нападавшего не сообщается, но ирландские антииммигрантские группы заявили, что он был иностранцем.Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Ирландии могут встретить Рождество в палатках, так как Департамент интеграции "не ожидает, что на Рождество в палатках будут находиться бенефициары временной защиты". В настоящее время в предоставленном государством жилье проживают более 74 тысяч украинских беженцев. Это вынудило правительство Ирландии увеличить свой бюджет на борьбу с кризисом на 900 миллионов евро.

https://ukraina.ru/20231123/1051279182.html

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новости, ирландия, столкновения, протесты, мигранты, полиция, спецназ