https://ukraina.ru/20231124/1051279022.html

"Постоянные похороны": офицер ВС США раскрыл, сколько польских наёмников было ликвидировано на Украине

"Постоянные похороны": офицер ВС США раскрыл, сколько польских наёмников было ликвидировано на Украине - 24.11.2023 Украина.ру

"Постоянные похороны": офицер ВС США раскрыл, сколько польских наёмников было ликвидировано на Украине

Варшава только на бумаге увольняла своих военнослужащих, а по факту отправляла их в зону СВО для получения боевого опыта. Если Запад будет поддерживать поляков, противостоять им будет сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-24T05:30

2023-11-24T05:30

2023-11-24T05:30

новости

польша

военные

наемники

запад

румыния

поддержка

армия

сво

сша

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Даже в случае сокрушительного удара по ВСУ в бой так или иначе может вступить Польша или Румыния. Варшава только на бумаге увольняла своих военнослужащих, а по факту отправляла их в зону СВО для получения боевого опыта, рассказал военный эксперт.Сейчас у Польши такого опыта значительно больше, чем у всех европейских стран. Если США дадут гарантии поддержки, Варшава попытается отобрать пять-шесть западноукраинских областей, добавил он.Сами по себе поляки не выстоят. Но если Запад будет их поддерживать также, как Украину, противостоять им будет сложно. Сейчас Польша активно расширяет армию со 150 до 350 тысяч, а это уже очень серьезные силы, резюмировал собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051257040.html

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новости, польша, военные, наемники, запад, румыния, поддержка, армия, сво, сша, убитые