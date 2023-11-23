https://ukraina.ru/20231123/1051296744.html
В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом
В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом - 23.11.2023 Украина.ру
В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом
Широкий спектр международной и двусторонней повестки для российская сторона готова обсуждать с аргентинской. Об открытости к конструктивному диалогу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
2023-11-23T23:45
2023-11-23T23:45
2023-11-23T23:45
новости
украина
аргентина
владимир зеленский
сво
мария захарова
мид рф
переговоры
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В интервью РИА Новости она прокомментировала сообщения аргентинских СМИ о телефонном разговоре избранного президента Аргентины Хавьера Милея с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в которых упоминается готовность новых властей принять в Буэнос-Айресе многостороннюю встречу "Украина – Латинская Америка". Сегодня российская сторона рассчитывает на то, что в Буэнос-Айресе в ходе такой работы будет оформлен конкретный план внешнеполитических шагов с учётом роли Аргентины в мировых делах и оценок глобальных и региональных реалий. Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и "украинскую формулу мира", развитие отношений между странами. Зеленский добавил, что пригласил Милея на Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, аргентина, владимир зеленский, сво, мария захарова, мид рф, переговоры
Новости, Украина, Аргентина, Владимир Зеленский, СВО, Мария Захарова, МИД РФ, переговоры
В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом
Широкий спектр международной и двусторонней повестки для российская сторона готова обсуждать с аргентинской. Об открытости к конструктивному диалогу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
В интервью РИА Новости она прокомментировала сообщения аргентинских СМИ о телефонном разговоре избранного президента Аргентины Хавьера Милея с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в которых упоминается готовность новых властей принять в Буэнос-Айресе многостороннюю встречу "Украина – Латинская Америка".
"Исходим из того, что в настоящее время идёт формирование нового аргентинского правительства, которому предстоит на практике реализовать программу решений непростых проблем, стоящих перед этой страной", – заявила Захарова.
Сегодня российская сторона рассчитывает на то, что в Буэнос-Айресе в ходе такой работы будет оформлен конкретный план внешнеполитических шагов с учётом роли Аргентины в мировых делах и оценок глобальных и региональных реалий.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и "украинскую формулу мира", развитие отношений между странами. Зеленский добавил, что пригласил Милея на Украину.