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В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом

В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом - 23.11.2023 Украина.ру

В МИД РФ заявили о готовности Москвы к диалогу с Буэнос-Айресом

Широкий спектр международной и двусторонней повестки для российская сторона готова обсуждать с аргентинской. Об открытости к конструктивному диалогу заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

2023-11-23T23:45

2023-11-23T23:45

2023-11-23T23:45

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В интервью РИА Новости она прокомментировала сообщения аргентинских СМИ о телефонном разговоре избранного президента Аргентины Хавьера Милея с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в которых упоминается готовность новых властей принять в Буэнос-Айресе многостороннюю встречу "Украина – Латинская Америка". Сегодня российская сторона рассчитывает на то, что в Буэнос-Айресе в ходе такой работы будет оформлен конкретный план внешнеполитических шагов с учётом роли Аргентины в мировых делах и оценок глобальных и региональных реалий. Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, Зеленский после переговоров сообщил, что обсудил с Милеем и "украинскую формулу мира", развитие отношений между странами. Зеленский добавил, что пригласил Милея на Украину.

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2023

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новости, украина, аргентина, владимир зеленский, сво, мария захарова, мид рф, переговоры