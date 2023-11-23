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Украинцы, эксплуатировавшие своих соотечественников, задержаны в Испании

Украинцы, эксплуатировавшие своих соотечественников, задержаны в Испании - 23.11.2023 Украина.ру

Украинцы, эксплуатировавшие своих соотечественников, задержаны в Испании

Супружескую пару, приехавшую из Украины в Испанию, правоохранители заподозрили в эксплуатации своих же соотечественников. Как сообщает пресс-служба внутренних дел королевства, гражданская гвардия задержала подозреваемых

2023-11-23T22:47

2023-11-23T22:47

2023-11-23T22:47

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По данным МВД, задержанные через социальные сети предлагали работу в Испании в качестве нянь. Договорившись об условиях работы, жертвы приезжали в страну, но условия работы сильно отличались от заявленных ранее. Приехавших в Италию украинцев трудоустраивали без трудового договора, они были вынуждены трудиться без перерывов (даже для приёма пищи). Кроме того, супружеская пара оказывала на них психологическое давление.В ходе расследования агенты выяснили, что это был не единичный случай, а практика, которой супруги придерживались на протяжении как минимум полутора лет. Оперативникам удалось установить личности и связаться по меньшей мере с одиннадцатью жертвами, которые сообщили, что пережили подобное. Ранее СМИ сообщали о задержании в Чехии 49-ти украинцев за контрабанду нелегальных мигрантов через границу.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украинцы, италия, украинские беженцы, эксплуатация