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Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору

Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору - 23.11.2023 Украина.ру

Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору

Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесён в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил генерального прокурора в бездействии в то время, пока "невинная особа теряет здоровье за решёткой". Письмо с таким обращением бизнесмена опубликовали украинские СМИ

2023-11-23T21:17

2023-11-23T21:17

2023-11-23T21:17

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Коломойский* потребовал, чтобы генпрокурор "лично вмешался в ситуацию", потому как украинского олигарха внезапно обеспокоили "нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав". Миллиардер считает, что объявленные ему подозрения – это фэйк. Мол "фактаж" следствия должен выглядеть в лучшем виде абсурдом, а в худшем – "реализацией кампании по расправе" над Коломойским*. Он также отмечает, что хотя по делу работает более 50-ти детективов и прокуроров, в течение месяца они не допросили ни одного указанного им свидетеля. В четверг, 23 ноября, Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно. Ранее сообщалось, что Киевский суд отказал в ходатайстве адвоката украинского олигарха Игоря Коломоского* и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен.Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года. * Внесён в российский реестр террористов и экстремистов

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новости, украина, игорь коломойский, суд, генпрокурор