https://ukraina.ru/20231123/1051295550.html
Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору
Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору - 23.11.2023 Украина.ру
Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору
Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесён в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил генерального прокурора в бездействии в то время, пока "невинная особа теряет здоровье за решёткой". Письмо с таким обращением бизнесмена опубликовали украинские СМИ
2023-11-23T21:17
2023-11-23T21:17
2023-11-23T21:17
новости
украина
игорь коломойский
суд
генпрокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_0:0:1527:859_1920x0_80_0_0_4a8757ec4f281132543aed2135cd1ddb.jpg
Коломойский* потребовал, чтобы генпрокурор "лично вмешался в ситуацию", потому как украинского олигарха внезапно обеспокоили "нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав". Миллиардер считает, что объявленные ему подозрения – это фэйк. Мол "фактаж" следствия должен выглядеть в лучшем виде абсурдом, а в худшем – "реализацией кампании по расправе" над Коломойским*. Он также отмечает, что хотя по делу работает более 50-ти детективов и прокуроров, в течение месяца они не допросили ни одного указанного им свидетеля. В четверг, 23 ноября, Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно. Ранее сообщалось, что Киевский суд отказал в ходатайстве адвоката украинского олигарха Игоря Коломоского* и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен.Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года. * Внесён в российский реестр террористов и экстремистов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103031/87/1030318710_185:0:1330:859_1920x0_80_0_0_8cafd5ca2856ab219efa4584ebd31794.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, игорь коломойский, суд, генпрокурор
Коломойский* назвался "невинной особой" в обращении к генпрокурору
Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесён в российский реестр террористов и экстремистов) обвинил генерального прокурора в бездействии в то время, пока "невинная особа теряет здоровье за решёткой". Письмо с таким обращением бизнесмена опубликовали украинские СМИ
Коломойский* потребовал, чтобы генпрокурор "лично вмешался в ситуацию", потому как украинского олигарха внезапно обеспокоили "нарушения норм законодательства, конституционных и процессуальных прав".
"Единственное, что я пытаюсь уже почти три месяца из тюремной камеры понять, почему Вы - лицо, в распоряжении которого имеются все доказательства отсутствия события преступления, молча созерцаете, как невинная особа теряет здоровье за решеткой", – пожаловался он.
Миллиардер считает, что объявленные ему подозрения – это фэйк. Мол "фактаж" следствия должен выглядеть в лучшем виде абсурдом, а в худшем – "реализацией кампании по расправе" над Коломойским*.
Он также отмечает, что хотя по делу работает более 50-ти детективов и прокуроров, в течение месяца они не допросили ни одного указанного им свидетеля.
"Несмотря на мои жалобы, постановления следственных судей, которые обязывают организовать мне оказание медицинской помощи, — никакого лечения от заболеваний я не получаю. Состояние моего здоровья ухудшается, в условиях следственного изолятора решить этот вопрос невозможно", – указал олигарх.
В четверг, 23 ноября, Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу украинского олигарха Игоря Коломойского* до 2 марта 2024 года включительно.
Ранее сообщалось, что Киевский суд отказал в ходатайстве адвоката украинского олигарха Игоря Коломоского* и оставил его клиента под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,9 миллиарда гривен.
Напомним, 2 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Коломойскому* подозрение в мошенничестве и отмывании имущества, которое было получено преступным путём. Украинские следователи установили, что Коломойский* таким способом завладел свыше 570 млн гривен, а затем легализовал их. Позже Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило новое обвинение бизнесмену. Ему вменяют присвоение средств Приватбанка, бенефициаром которого он являлся до 2016 года.
* Внесён в российский реестр террористов и экстремистов