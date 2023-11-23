https://ukraina.ru/20231123/1051295244.html

Минэнерго Украины пообещало не отключать свет

Минэнерго Украины пообещало не отключать свет - 23.11.2023 Украина.ру

Минэнерго Украины пообещало не отключать свет

Украинская энергосистема готова к холодной зиме и не планирует вводить графики отключения электроэнергии. Об этом 23 ноября заявила замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук

2023-11-23T21:02

2023-11-23T21:02

2023-11-23T21:02

новости

новости украины

энергетика

электроэнергия

свет

электричество

украина

украина-ес

сво

отключение электричества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101383/53/1013835348_0:207:2908:1843_1920x0_80_0_0_28b381b0e1c1c3d6029726c786de4dd3.jpg

В телеэфире пропагандистского телемарафона чиновница, отвечая на вопрос о возможности отключения света из-за холодов, сказала: "Не планируем вводить никаких графиков".При этом она сделала ряд уточнений. По словам Гринчук, вместе со снижением температуры растет потребление электроэнергии. Однако, отметила она, отключений электроэнергии не будет, "если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе из-за погодных условий - налипания снега или ветра".Тем временем сведения об отключениях электроэнергии приходят из разных регионов Украины. В частности, сведения об отключениях приходили из Черниговской области, Днепропетровской и Одесской.Украинские энергетики и эксперты констатируют дефицит электроэнергии. Если до СВО корень проблем видели в износе оборудования и сетей, введённых в эксплуатацию ещё при СССР, то с 24.02.2022 поиск поводов для отключения электричества значительно упростился.Используя СВО как повод, нынешнее руководство Украины обратилось ко многим странам мира и неправительственным организациям оказать гуманитарную помощь в виде поставок оборудования для генерации электроэнергии, топлива и многого другого.В начале ноября Светлана Гринчук благодарила правительство Азербайджана за такие поставки. В частности, она завила: "Мы уже распределяем между энергетическими компаниями ту продукцию и те материалы, которые в последней партии были переданы Азербайджаном для Украины, и они уже используются для ремонта системы передачи электроэнергии".

https://ukraina.ru/20231011/1050106407.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, энергетика, электроэнергия, свет, электричество, украина, украина-ес, сво, отключение электричества, зима, инфраструктура, энергоресурсы, энергоносители, коммунальное хозяйство, коммунальные платежи, коммунальщики, коммунальные службы