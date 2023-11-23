https://ukraina.ru/20231123/1051294783.html
Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО - 23.11.2023 Украина.ру
Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить из YouTube лживую информацию о российской специальной военной операции на Украине. Об этом 23 ноября сообщили представители суда
2023-11-23T20:23
2023-11-23T20:23
2023-11-23T20:23
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россия
сво
суд
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дезинформация
информационная война
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Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения. Судья Марина Орлова назначила нарушителю КоАП РФ штраф.Поводом для разбирательства стали помещённые на сервисе YouTube видеоматериалы с недостоверной информацией об СВО. Часть такой информационной продукции была создана и размещена на условиях рекламы правительством Британии.Американская компания неоднократно привлекалась к судебной ответственности за распространение заведомо ложной информации не только в отношении СВО, и не только в отношении российских должностных лиц. Монополизация различных сервисов американскими компаниями, не скрывающими своего сотрудничества с ЦРУ и другими спецслужбами, стала поводом для радикальных решений властей КНР.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво, суд, приговор, google, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность
Новости, Украина, Россия, СВО, Суд, приговор, google, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность
Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить из YouTube лживую информацию о российской специальной военной операции на Украине. Об этом 23 ноября сообщили представители суда
Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения. Судья Марина Орлова назначила нарушителю КоАП РФ штраф.
Поводом для разбирательства стали помещённые на сервисе YouTube видеоматериалы с недостоверной информацией об СВО. Часть такой информационной продукции была создана и размещена на условиях рекламы правительством Британии.
Американская компания неоднократно привлекалась к судебной ответственности за распространение заведомо ложной информации не только в отношении СВО, и не только в отношении российских должностных лиц. Монополизация различных сервисов американскими компаниями, не скрывающими своего сотрудничества с ЦРУ и другими спецслужбами, стала поводом для радикальных решений властей КНР.