Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО - 23.11.2023 Украина.ру
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Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО - 23.11.2023 Украина.ру
Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить из YouTube лживую информацию о российской специальной военной операции на Украине. Об этом 23 ноября сообщили представители суда
2023-11-23T20:23
2023-11-23T20:23
новости
украина
россия
сво
суд
приговор
google
фейк
дезинформация
информационная война
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Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения. Судья Марина Орлова назначила нарушителю КоАП РФ штраф.Поводом для разбирательства стали помещённые на сервисе YouTube видеоматериалы с недостоверной информацией об СВО. Часть такой информационной продукции была создана и размещена на условиях рекламы правительством Британии.Американская компания неоднократно привлекалась к судебной ответственности за распространение заведомо ложной информации не только в отношении СВО, и не только в отношении российских должностных лиц. Монополизация различных сервисов американскими компаниями, не скрывающими своего сотрудничества с ЦРУ и другими спецслужбами, стала поводом для радикальных решений властей КНР.
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новости, украина, россия, сво, суд, приговор, google, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность
Новости, Украина, Россия, СВО, Суд, приговор, google, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность

Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО

20:23 23.11.2023
 
© Google
© Google
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Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить из YouTube лживую информацию о российской специальной военной операции на Украине. Об этом 23 ноября сообщили представители суда
Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения. Судья Марина Орлова назначила нарушителю КоАП РФ штраф.
Поводом для разбирательства стали помещённые на сервисе YouTube видеоматериалы с недостоверной информацией об СВО. Часть такой информационной продукции была создана и размещена на условиях рекламы правительством Британии.
Американская компания неоднократно привлекалась к судебной ответственности за распространение заведомо ложной информации не только в отношении СВО, и не только в отношении российских должностных лиц. Монополизация различных сервисов американскими компаниями, не скрывающими своего сотрудничества с ЦРУ и другими спецслужбами, стала поводом для радикальных решений властей КНР.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 15:02
Зеленская потребовала от Google дерусификации контентаЖена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и выставила ряд требований. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины
 
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Заголовок открываемого материала
20:52ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt
20:23Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО
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