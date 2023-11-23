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Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО

Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО - 23.11.2023 Украина.ру

Google приговорили к штрафу за отказ удалить фейки об СВО

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить из YouTube лживую информацию о российской специальной военной операции на Украине. Об этом 23 ноября сообщили представители суда

2023-11-23T20:23

2023-11-23T20:23

2023-11-23T20:23

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Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения. Судья Марина Орлова назначила нарушителю КоАП РФ штраф.Поводом для разбирательства стали помещённые на сервисе YouTube видеоматериалы с недостоверной информацией об СВО. Часть такой информационной продукции была создана и размещена на условиях рекламы правительством Британии.Американская компания неоднократно привлекалась к судебной ответственности за распространение заведомо ложной информации не только в отношении СВО, и не только в отношении российских должностных лиц. Монополизация различных сервисов американскими компаниями, не скрывающими своего сотрудничества с ЦРУ и другими спецслужбами, стала поводом для радикальных решений властей КНР.

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новости, украина, россия, сво, суд, приговор, google, фейк, дезинформация, информационная война, информационная безопасность