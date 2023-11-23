Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ - 23.11.2023 Украина.ру
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Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ - 23.11.2023 Украина.ру
Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет РИА Новости
2023-11-23T20:19
2023-11-23T20:20
новости
патриарх кирилл
папа римский
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Уточняется, что встреча назначена на конец ноября — начало декабря в Дубае или Абу-Даби. По словам Севостьянова, окончательное решение по этому вопросу примет патриарх Кирилл. Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря. В конце лета МИД Украины расценил слова понтифика о наследии великой России и великой российской империи как "империалистическую пропаганду". В украинской грекокатолической церкви допустили, что слова могут "вдохновить неоколониальные амбиции".
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новости, патриарх кирилл, папа римский
Новости, Патриарх Кирилл, Папа Римский

Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

20:19 23.11.2023 (обновлено: 20:20 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
II Cаммит и форум Россия - Африка. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что встреча назначена на конец ноября — начало декабря в Дубае или Абу-Даби. По словам Севостьянова, окончательное решение по этому вопросу примет патриарх Кирилл.
"Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", – указал он.
Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря.
В конце лета МИД Украины расценил слова понтифика о наследии великой России и великой российской империи как "империалистическую пропаганду". В украинской грекокатолической церкви допустили, что слова могут "вдохновить неоколониальные амбиции".
 
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Заголовок открываемого материала
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20:19Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
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