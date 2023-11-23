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Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ - 23.11.2023 Украина.ру

Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет РИА Новости

2023-11-23T20:19

2023-11-23T20:19

2023-11-23T20:20

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Уточняется, что встреча назначена на конец ноября — начало декабря в Дубае или Абу-Даби. По словам Севостьянова, окончательное решение по этому вопросу примет патриарх Кирилл. Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря. В конце лета МИД Украины расценил слова понтифика о наследии великой России и великой российской империи как "империалистическую пропаганду". В украинской грекокатолической церкви допустили, что слова могут "вдохновить неоколониальные амбиции".

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, патриарх кирилл, папа римский