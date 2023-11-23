Папа римский Франциск пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
20:19 23.11.2023 (обновлено: 20:20 23.11.2023)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Пленарное заседание
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет РИА Новости
Уточняется, что встреча назначена на конец ноября — начало декабря в Дубае или Абу-Даби. По словам Севостьянова, окончательное решение по этому вопросу примет патриарх Кирилл.
"Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", – указал он.
Ранее сообщалось, что папа примет участие в посвященной изменению климата встрече, которая пройдет в Дубае с 1 по 3 декабря.
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