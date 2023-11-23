Крымский мост временно перекрыт
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом вечером 23 ноября сообщил ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация"
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.
О причинах и сроках приостановки движения уточнений нет.
Периодически появляющиеся сообщения о приостановке движения по Крымскому мосту, как правило, вызваны мерами обеспечения безопасности. Украинские власти, долго заявлявшие о невозможности построить такой мост, после ввода объекта в эксплуатацию предпринимают попытки его уничтожить.
Террористические акты в отношении Крымского моста спецслужбы Украины предпринимают не первый год. НАТО оказывает им в этом помощь, поставляя беспилотные катера и взрывчатку, специальное оборудование и развединформацию.