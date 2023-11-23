Крымский мост временно перекрыт - 23.11.2023 Украина.ру
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Крымский мост временно перекрыт
Крымский мост временно перекрыт - 23.11.2023 Украина.ру
Крымский мост временно перекрыт
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом вечером 23 ноября сообщил ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация"
2023-11-23T20:06
2023-11-23T20:06
новости
крым
остров крым
керченский пролив
керченский мост
безопасность
инфраструктура
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.О причинах и сроках приостановки движения уточнений нет.Периодически появляющиеся сообщения о приостановке движения по Крымскому мосту, как правило, вызваны мерами обеспечения безопасности. Украинские власти, долго заявлявшие о невозможности построить такой мост, после ввода объекта в эксплуатацию предпринимают попытки его уничтожить.Террористические акты в отношении Крымского моста спецслужбы Украины предпринимают не первый год. НАТО оказывает им в этом помощь, поставляя беспилотные катера и взрывчатку, специальное оборудование и развединформацию.
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новости, крым, остров крым, керченский пролив, керченский мост, безопасность, инфраструктура
Новости, Крым, Остров Крым, Керченский пролив, Керченский мост, безопасность, инфраструктура

Крымский мост временно перекрыт

20:06 23.11.2023
 
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
© Марат Хуснуллин телеграм-канал
Читать в
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом вечером 23 ноября сообщил ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация"
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.
О причинах и сроках приостановки движения уточнений нет.
Периодически появляющиеся сообщения о приостановке движения по Крымскому мосту, как правило, вызваны мерами обеспечения безопасности. Украинские власти, долго заявлявшие о невозможности построить такой мост, после ввода объекта в эксплуатацию предпринимают попытки его уничтожить.
Террористические акты в отношении Крымского моста спецслужбы Украины предпринимают не первый год. НАТО оказывает им в этом помощь, поставляя беспилотные катера и взрывчатку, специальное оборудование и развединформацию.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 11:53
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