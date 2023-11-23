https://ukraina.ru/20231123/1051294560.html

Крымский мост временно перекрыт

Крымский мост временно перекрыт - 23.11.2023 Украина.ру

Крымский мост временно перекрыт

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом вечером 23 ноября сообщил ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация"

2023-11-23T20:06

2023-11-23T20:06

2023-11-23T20:06

новости

крым

остров крым

керченский пролив

керченский мост

безопасность

инфраструктура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0e/1050180801_87:0:1193:622_1920x0_80_0_0_41047aa955bf579589c41a5f0867e044.jpg.webp

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сказано в сообщении.О причинах и сроках приостановки движения уточнений нет.Периодически появляющиеся сообщения о приостановке движения по Крымскому мосту, как правило, вызваны мерами обеспечения безопасности. Украинские власти, долго заявлявшие о невозможности построить такой мост, после ввода объекта в эксплуатацию предпринимают попытки его уничтожить.Террористические акты в отношении Крымского моста спецслужбы Украины предпринимают не первый год. НАТО оказывает им в этом помощь, поставляя беспилотные катера и взрывчатку, специальное оборудование и развединформацию.

https://ukraina.ru/20231122/1051227062.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, остров крым, керченский пролив, керченский мост, безопасность, инфраструктура