Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ
Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ
Боевики Вооружённых сил Украины будут получать новое вооружение быстрее – сроки поставок сокращены с нескольких месяцев до 20 дней, сообщили в министерстве обороны Украины
2023-11-23T19:45
2023-11-23T19:45
новости
украина
минобороны украины
спецоперация
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Отмечается, что теперь новое вооружение будут испытывать непосредственно на поле боя, то есть обучать как его пользовать ВСУ не будут. В минобороны новость характеризуют положительно так как ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители якобы преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Как сообщают западные СМИ, украинцы утверждают, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке американцы ограничили им поставки боеприпасов более чем на 30%. Американский портал Axios в середине октября сообщил, что Пентагон собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые первоначально предназначались для Украины.
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новости, украина, минобороны украины, спецоперация, сво, всу
Новости, Украина, Минобороны Украины, Спецоперация, СВО, ВСУ

Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ

19:45 23.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниМинистерство обороны украины минобороны
Министерство обороны украины минобороны - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Боевики Вооружённых сил Украины будут получать новое вооружение быстрее – сроки поставок сокращены с нескольких месяцев до 20 дней, сообщили в министерстве обороны Украины

"Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в войска. Ускорение стало возможным благодаря изменениям в постановление Кабинета Министров (...), которые были внесены на заседании Кабмина 21 ноября этого года по инициативе министра обороны Украины", – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что теперь новое вооружение будут испытывать непосредственно на поле боя, то есть обучать как его пользовать ВСУ не будут.
В минобороны новость характеризуют положительно так как ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители якобы преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.
"Отныне из процедуры изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с различными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца", – сообщают в украинском министерстве.
Как сообщают западные СМИ, украинцы утверждают, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке американцы ограничили им поставки боеприпасов более чем на 30%.
Американский портал Axios в середине октября сообщил, что Пентагон собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые первоначально предназначались для Украины.
 
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