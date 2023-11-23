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Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ

Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру

Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ

Боевики Вооружённых сил Украины будут получать новое вооружение быстрее – сроки поставок сокращены с нескольких месяцев до 20 дней, сообщили в министерстве обороны Украины

2023-11-23T19:45

2023-11-23T19:45

2023-11-23T19:45

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Отмечается, что теперь новое вооружение будут испытывать непосредственно на поле боя, то есть обучать как его пользовать ВСУ не будут. В минобороны новость характеризуют положительно так как ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители якобы преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Как сообщают западные СМИ, украинцы утверждают, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке американцы ограничили им поставки боеприпасов более чем на 30%. Американский портал Axios в середине октября сообщил, что Пентагон собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые первоначально предназначались для Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, минобороны украины, спецоперация, сво, всу