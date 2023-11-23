https://ukraina.ru/20231123/1051294324.html
Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ
Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ
Боевики Вооружённых сил Украины будут получать новое вооружение быстрее – сроки поставок сокращены с нескольких месяцев до 20 дней, сообщили в министерстве обороны Украины
2023-11-23T19:45
2023-11-23T19:45
2023-11-23T19:45
новости
украина
минобороны украины
спецоперация
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102997/57/1029975723_0:12:1024:588_1920x0_80_0_0_dec8d58d40fac33ba4850db3486c0dd6.jpg
Отмечается, что теперь новое вооружение будут испытывать непосредственно на поле боя, то есть обучать как его пользовать ВСУ не будут. В минобороны новость характеризуют положительно так как ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители якобы преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев. Как сообщают западные СМИ, украинцы утверждают, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке американцы ограничили им поставки боеприпасов более чем на 30%. Американский портал Axios в середине октября сообщил, что Пентагон собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые первоначально предназначались для Украины.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102997/57/1029975723_34:0:945:683_1920x0_80_0_0_d656fa9c58bd698c1dd0dec2137554cf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, минобороны украины, спецоперация, сво, всу
Новости, Украина, Минобороны Украины, Спецоперация, СВО, ВСУ
Минобороны Украины сократило сроки поставки нового оружия ВСУ
Боевики Вооружённых сил Украины будут получать новое вооружение быстрее – сроки поставок сокращены с нескольких месяцев до 20 дней, сообщили в министерстве обороны Украины
"Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в войска. Ускорение стало возможным благодаря изменениям в постановление Кабинета Министров (...), которые были внесены на заседании Кабмина 21 ноября этого года по инициативе министра обороны Украины", – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что теперь новое вооружение будут испытывать непосредственно на поле боя, то есть обучать как его пользовать ВСУ не будут.
В минобороны новость характеризуют положительно так как ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители якобы преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.
"Отныне из процедуры изъята одна из самых продолжительных бюрократических преград — издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с различными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца", – сообщают в украинском министерстве.
Как сообщают западные СМИ, украинцы утверждают, что с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке американцы ограничили им поставки боеприпасов более чем на 30%.
Американский портал Axios в середине октября сообщил, что Пентагон собирается передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые первоначально предназначались для Украины.