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ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ

ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру

ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ

В первоочередные списки на выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ будут включены те граждане, которые обратились в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях в период с февраля по июль 2023 года. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин

2023-11-23T19:29

2023-11-23T19:29

2023-11-23T19:29

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Компенсационные выплаты положены в связи с полученными ранениями, членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан, которым установлена компенсационная выплата. Для включения в списки первоочередных получателей выплат надо было предоставить паспорт гражданина России до 24 ноября 2023 года."Денежные лимиты были доведены, сейчас решаются организационные и технические вопросы по выделению средств. Начало выплат запланировано на 28-29 ноября 2023 года", - сообщил Кулемзин.Он также отметил, что приём российских паспортов будет продолжен до 10 декабря 2023 года "для включения в списки на выплату в текущем году". Также документы возможно предоставить в управления труда и социальной защиты по месту проживания или в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по ДНР.

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новости, днр, донецк, алексей кулемзин, всу, мирные жители, граждане, выплаты, социальные выплаты, сво, военные действия, военные преступления