ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
В первоочередные списки на выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ будут включены те граждане, которые обратились в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях в период с февраля по июль 2023 года. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
Компенсационные выплаты положены в связи с полученными ранениями, членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан, которым установлена компенсационная выплата. Для включения в списки первоочередных получателей выплат надо было предоставить паспорт гражданина России до 24 ноября 2023 года.
"Денежные лимиты были доведены, сейчас решаются организационные и технические вопросы по выделению средств. Начало выплат запланировано на 28-29 ноября 2023 года", - сообщил Кулемзин.
Он также отметил, что приём российских паспортов будет продолжен до 10 декабря 2023 года "для включения в списки на выплату в текущем году". Также документы возможно предоставить в управления труда и социальной защиты по месту проживания или в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по ДНР.
19 ноября, 12:46ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУЖители ДНР только при наличии российского паспорта смогут получить компенсационные выплаты за ранения и гибель родственников в результате деятельности ВСУ. Об этом 19 ноября заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на правительство ДНР