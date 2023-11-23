ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
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ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ
ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ
В первоочередные списки на выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ будут включены те граждане, которые обратились в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях в период с февраля по июль 2023 года. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
2023-11-23T19:29
2023-11-23T19:29
новости
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донецк
алексей кулемзин
всу
мирные жители
граждане
выплаты
социальные выплаты
сво
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Компенсационные выплаты положены в связи с полученными ранениями, членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан, которым установлена компенсационная выплата. Для включения в списки первоочередных получателей выплат надо было предоставить паспорт гражданина России до 24 ноября 2023 года."Денежные лимиты были доведены, сейчас решаются организационные и технические вопросы по выделению средств. Начало выплат запланировано на 28-29 ноября 2023 года", - сообщил Кулемзин.Он также отметил, что приём российских паспортов будет продолжен до 10 декабря 2023 года "для включения в списки на выплату в текущем году". Также документы возможно предоставить в управления труда и социальной защиты по месту проживания или в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по ДНР.
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новости, днр, донецк, алексей кулемзин, всу, мирные жители, граждане, выплаты, социальные выплаты, сво, военные действия, военные преступления
Новости, ДНР, Донецк, Алексей Кулемзин, ВСУ, мирные жители, граждане, выплаты, социальные выплаты, СВО, Военные действия, Военные преступления

ДНР с 28 ноября начнёт выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ

19:29 23.11.2023
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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В первоочередные списки на выплату компенсации пострадавшим от агрессии ВСУ будут включены те граждане, которые обратились в Комиссию по оказанию помощи пострадавшим при военных действиях в период с февраля по июль 2023 года. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин
Компенсационные выплаты положены в связи с полученными ранениями, членам семей погибших военнослужащих и мирных граждан, которым установлена компенсационная выплата. Для включения в списки первоочередных получателей выплат надо было предоставить паспорт гражданина России до 24 ноября 2023 года.
"Денежные лимиты были доведены, сейчас решаются организационные и технические вопросы по выделению средств. Начало выплат запланировано на 28-29 ноября 2023 года", - сообщил Кулемзин.
Он также отметил, что приём российских паспортов будет продолжен до 10 декабря 2023 года "для включения в списки на выплату в текущем году". Также документы возможно предоставить в управления труда и социальной защиты по месту проживания или в отделения филиала Фонда "Защитники Отечества" по ДНР.
19 ноября, 12:46
ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУЖители ДНР только при наличии российского паспорта смогут получить компенсационные выплаты за ранения и гибель родственников в результате деятельности ВСУ. Об этом 19 ноября заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на правительство ДНР
 
НовостиДНРДонецкАлексей КулемзинВСУмирные жителигражданевыплатысоциальные выплатыСВОВоенные действияВоенные преступления
 
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