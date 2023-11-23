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Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии

Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии - 23.11.2023 Украина.ру

Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии

За участие в запрещённом в России незаконном вооружённом формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, Раздольненский районный суд Крыма вынес приговор украинцу, приговорив его к 5,5 годам колонии строгого режима. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе суда

2023-11-23T19:19

2023-11-23T19:19

2023-11-23T19:19

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Отбывать срок будет 23-летний гражданин Украины, который в 2019 году добровольно прибыл в лагерь незаконного вооружённого формирования. Сообщается также, что украинец получал от незаконного формирования денежное довольствие, был обеспечен форменным обмундированием. О своём добровольном прекращении участия в формировании не заявлял. Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся. * Террористическая организация, запрещённая в России.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крым, суд, украинские националисты, приговор