Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии - 23.11.2023 Украина.ру
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Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии
Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии - 23.11.2023 Украина.ру
Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии
За участие в запрещённом в России незаконном вооружённом формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, Раздольненский районный суд Крыма вынес приговор украинцу, приговорив его к 5,5 годам колонии строгого режима. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе суда
2023-11-23T19:19
2023-11-23T19:19
новости
крым
суд
украинские националисты
приговор
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Отбывать срок будет 23-летний гражданин Украины, который в 2019 году добровольно прибыл в лагерь незаконного вооружённого формирования. Сообщается также, что украинец получал от незаконного формирования денежное довольствие, был обеспечен форменным обмундированием. О своём добровольном прекращении участия в формировании не заявлял. Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся. * Террористическая организация, запрещённая в России.
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новости, крым, суд, украинские националисты, приговор
Новости, Крым, Суд, украинские националисты, приговор

Крымский суд приговорил участника запрещённого нацформирования к 5,5 годам колонии

19:19 23.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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За участие в запрещённом в России незаконном вооружённом формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, Раздольненский районный суд Крыма вынес приговор украинцу, приговорив его к 5,5 годам колонии строгого режима. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе суда
Отбывать срок будет 23-летний гражданин Украины, который в 2019 году добровольно прибыл в лагерь незаконного вооружённого формирования.

"Действуя умышленно по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в её состав Республики Крым и города федерального значения Севастополя, добровольно прибыл в расположенный вблизи населённого пункта Чонгар Генического района Херсонской области Украины лагерь незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*, где принимал активное участие в его деятельности", – уточнили в суде.

Сообщается также, что украинец получал от незаконного формирования денежное довольствие, был обеспечен форменным обмундированием. О своём добровольном прекращении участия в формировании не заявлял.
Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
 
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