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Донецкий школьник занял первое место в Первенстве Южного федерального округа

Донецкий школьник занял первое место в Первенстве Южного федерального округа - 23.11.2023 Украина.ру

Донецкий школьник занял первое место в Первенстве Южного федерального округа

Учащийся 2-А класса гимназии № 70 Дамир Поздняков принимал участие в Первенстве Южного федерального округа 2023 года и занял первое место по быстрым шахматам. Об этом 23 ноября сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин

2023-11-23T19:03

2023-11-23T19:03

2023-11-23T19:03

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"Несмотря на столь юный возраст, Дамир является серебряным призером международных соревнований, многократным победителем Первенств и турниров Донецкой Народной Республики, а также победителем в первом отборочном туре открытого Кубка Сергея Карякина, который прошёл в Московской области", - рассказал донецкий градоначальник.Дамир Поздняков занял первое место в Первенстве Южного федерального округа. Состязание проходило с 1 по 14 ноября."Среди более 1000 шахматистов из всех регионов Российской Федерации юный Дончанин занял второе место", - отметил Кулемзин, пожелав соотечественнику дальнейших побед.

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новости, днр, донецк, спорт, школьники, шахматы, шахматисты, донбасс, новые регионы рф, турнир, молодежь