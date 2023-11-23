Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России - 23.11.2023 Украина.ру
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Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России
Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России - 23.11.2023 Украина.ру
Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России
Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия "не остановится" на Украине и втянет в конфликт страны НАТО. Президент Литвы осадил его за этислова
2023-11-23T18:58
2023-11-23T18:58
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Заявления главы литовского МИДа Габриелюса Ландсбергиса опубликовал Sputnik Литва. Он призвал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, она "не остановится на Украине" и продолжит конфликт со странами НАТО. В связи с этим Ландсбергис сказал, что Литве необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.Президент Литвы Гитанас Науседа охладил пыл главы внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что подобные высказывания создают негативный эффект и плохо сказываются на международном имидже Литвы."Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", – добавил президент.
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Новости, СВО, Литва, НАТО

Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России

18:58 23.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГитанас Науседа
Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия "не остановится" на Украине и втянет в конфликт страны НАТО. Президент Литвы осадил его за этислова
Заявления главы литовского МИДа Габриелюса Ландсбергиса опубликовал Sputnik Литва. Он призвал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, она "не остановится на Украине" и продолжит конфликт со странами НАТО. В связи с этим Ландсбергис сказал, что Литве необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.
Президент Литвы Гитанас Науседа охладил пыл главы внешнеполитического ведомства.
"За последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако тогда оценки были такими, как вдруг краски сильно сгустились. Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться", - приводит Sputnik Литва заявление Науседы.
Он подчеркнул, что подобные высказывания создают негативный эффект и плохо сказываются на международном имидже Литвы.
"Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", – добавил президент.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
15 августа, 10:20
Политический эксперт о том, почему, начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТОСВО касается не только Украины. Это только отдельный случай глобального противостояния России и коллективного Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
 
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