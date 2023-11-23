Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России
Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия "не остановится" на Украине и втянет в конфликт страны НАТО. Президент Литвы осадил его за этислова
Заявления главы литовского МИДа Габриелюса Ландсбергиса опубликовал Sputnik Литва. Он призвал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, она "не остановится на Украине" и продолжит конфликт со странами НАТО. В связи с этим Ландсбергис сказал, что Литве необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.
Президент Литвы Гитанас Науседа охладил пыл главы внешнеполитического ведомства.
"За последние несколько недель или дней не было ничего такого, чего бы мы не знали раньше. Однако тогда оценки были такими, как вдруг краски сильно сгустились. Я бы просто предложил министру иностранных дел сесть и успокоиться", - приводит Sputnik Литва заявление Науседы.
Он подчеркнул, что подобные высказывания создают негативный эффект и плохо сказываются на международном имидже Литвы.
"Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", – добавил президент.
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