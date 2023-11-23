https://ukraina.ru/20231123/1051293596.html

Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России

Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России - 23.11.2023 Украина.ру

Президент Литвы предложил "сесть и успокоиться" главе МИД из-за слов о мнимой угрозе со стороны России

Габриелюс Ландсбергис заявил, что Россия "не остановится" на Украине и втянет в конфликт страны НАТО. Президент Литвы осадил его за этислова

2023-11-23T18:58

2023-11-23T18:58

2023-11-23T18:58

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Заявления главы литовского МИДа Габриелюса Ландсбергиса опубликовал Sputnik Литва. Он призвал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, она "не остановится на Украине" и продолжит конфликт со странами НАТО. В связи с этим Ландсбергис сказал, что Литве необходимо принять стратегические решения для укрепления безопасности.Президент Литвы Гитанас Науседа охладил пыл главы внешнеполитического ведомства.Он подчеркнул, что подобные высказывания создают негативный эффект и плохо сказываются на международном имидже Литвы."Такие высказывания из кустов не придают ничего положительного нашему имиджу. Они могут отразиться на поведении потенциальных инвесторов в экономику Литвы", – добавил президент.

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