https://ukraina.ru/20231123/1051292857.html

Испытания на фронте. Итоги 23 ноября на Украине

Испытания на фронте. Итоги 23 ноября на Украине - 23.11.2023 Украина.ру

Испытания на фронте. Итоги 23 ноября на Украине

Минобороны Украины ускорило поставки новых образцов вооружения на передовую

2023-11-23T18:40

2023-11-23T18:40

2023-11-23T18:40

эксклюзив

хроники

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Как сообщило Минобороны Украины на своём сайте, ускорение поставок новейшего вооружения на фронт стало возможным благодаря изменениям в постановление Кабинета министров от 25.02.2015 № 345, которые были внесены на заседании Кабмина 21 ноября этого года по инициативе министра обороны Украины Рустема Умерова.В результате этих изменений процесс поставок новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может меняться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.Ранее для того, чтобы вооружение и техника попали в Вооружённые силы Украины, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.Согласно новым изменениям из этой процедуры изъяли одну из самых длительных бюрократических преград — приказ о допуске к эксплуатации техники или оружия. Согласование этого приказа с различными структурами Минобороны Украины и Генштаба обычно длилось около месяца."Обновлённый fast track поставки оружия предусматривает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытания новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя. В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется (как это было, например, с колёсной самоходной гаубицей "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя во время выполнения боевых задач)", - сообщило Минобороны Украины.Не забыли в украинском оборонном ведомстве и о беспилотниках, в т.ч. о FPV-дронах."Ещё одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач. Отныне госзаказчик может закупать такие БПЛА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки", - указывалось в сообщении украинского оборонного ведомства.Ранее украинские военные жаловались на бюрократические проволочки, что создавало препоны для поставок вооружений в ВСУ и другие украинские формирования.Так, 23 ноября издание "Экономическая правда" выпустило материал об отношениях Минобороны Украины и некоторых разработчиков вооружений. Издание цитировало инженерную группу "Арей". Представители последней рассказали о разработке тяжёлой БМП "Вавилон", которую финансировало Минобороны Украины."Из-за бюрократии группа часто простаивала, пока в начале 2022 года финансирование не прекратилось. Попытки возобновить контракт и продолжить разработку после начала войны были тщетными. Между сторонами возникла куча имущественных и финансовых вопросов. Проект, на который потратили 50 млн грн (около 125 млн руб. - Ред.), стоит на паузе", - отмечалось в публикации.Также приводился пример с полигонами, система бронирования на которых не оптимизирована и если рядом с испытанием БПЛА другой производитель тестирует систему РЭБ, возможны проблемы. При этом ущерб конструкторам никто не компенсирует."Мы обратились в Минобороны, чтобы забронировать полигон. Мы дважды приезжали и оба раза нам сбивали дроны РЭБом", – рассказывал изданию руководитель компании "Украинское солнце" Юрий Макусев.Сбитые FPV-дроны были недорогими: оба случая стоили конструкторам по $400, однако "потеря времени влияет на желание проходить государственные процедуры".При этом аналогичный случай произошёл с компанией, производящей дорогостоящие дальнобойные БПЛА. Так, по информации издания, был сбит разведывательный дрон стоимостью в "десятки тысяч долларов"."Разработка дрона-камикадзе высокой дальности – это десятки лётных испытаний. Полигоны должны быть доступны и стабильны, иначе процесс растянется на годы. Хаос в ходе испытаний закономерен, поскольку одновременно появились сотни оборонных компаний <...> Если Минобороны хочет совершить технологический скачок, то нужно по крайней мере оптимизировать существующую инфраструктуру. Полигоны должны стать качественным сервисом, который государство может быстро предоставить производителям", - писало издание.При этом украинские военные жалуются на нехватку дронов и говорят, что у России с этим дела обстоят лучше."Я считаю, что они (россияне — Ред.) развиваются на две головы выше, чем мы. Возможно, потому, что у них было больше боевого опыта в других странах или они в этом случае более дальновидны. Или они больше перестроились на военный лад. У нас беспилотники на 15-20 км, у них — на 500 км. У них есть такие беспилотники, как "Ланцеты", а у нас такого ещё нет. И это при том, что в отношении их действуют санкции", - говорил в интервью каналу "Суспільне" командир батальона К2 54-й омбр имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес.О том, что не стоит недооценивать россиян предупреждал и волонтёр Олег Болдырев, более известный как Мартин Брест."Кто это (слух, что Россия делает дроны мусора — Ред.) вбросил? Это из той же истории, что и "чмони", "мобики", "анабой янсур" (популярный на Украине палиндром — Ред.) и вся остальная история. Нам, украинцам, с большим трудом удаётся называть русских русскими (вариант, россиян россиянами). Началось всё с презрения к российской армии - "чмони", "мобики". Скажу фразу из совкового прошлого, но она очень классно работает: враг силён и коварен. Точка. Враг научился. Враг умеет, знает. У врага миллионы долларов текут из земли: газ, нефть. Всё покупают. Проблем нет. Закупка микросхем, всего другого. Это же истории, что они "разбирают стиральные машины, чтобы выломать чип для БПЛА". Это фигня. Это бред. Всё нормально, работает. И американские микросхемы работают, и индийские. Всё нормально. Да, оно дороже стоит, но они это находят", - заявлял он в интервью украинскому "5 каналу".Ранее убрать бюрократические препоны для развития производства беспилотников призывала и Мария Берлинская."Министерство [обороны] до сих пор стоит в позиции пассивного покупателя – "вы нам принесите, покажите – если оно летает, мы, возможно, купим". Это время давно прошло. Чиновники министерства должны понять: главный человек в стране сейчас – инженер, а чиновники – это лишь обслуживающий персонал за наши налоги. Чиновник должен сделать всё, чтобы инженеры изготовили сотни тысяч своих "Ланцетов", "Шахедов", противоракетных систем, РЭР, РЭБ, необходимого программного обеспечения. Чиновник должен понять, что именно от инженера сейчас зависит жизнь и его семья (если семья на Украине). Инженерные решения сохранят жизнь сотен тысяч наших людей и уничтожат столько же врага", - писала Берлинская в своей статье на "Украинской правде" в августе.Она отметила, что министерство обороны – "объективно сложное, неповоротливое и бюрократизированное".Уже в ноябре в интервью Янине Соколовой* (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга — Ред.) Берлинская заявила, что к концу года её фонд, занятый производством беспилотников и тренировкой их операторов, подготовит 50 тыс. операторов БПЛА."Мы к Новому году научим [пользоваться FPV-дронами] 50 тыс. человек на полигонах. Уже несколько тысяч FPV-шников тоже у нас будет на начало 2024 года. Мы посчитаем точные цифры, сколько мы передали [средств армии] теми же дронами, планшетами, рациями, Starlink-ами — а это на сотни миллионов долларов", - говорила она в интервью.Ранее её коллеги рассказывали, что подготовка тех операторов дронов, которые находятся на службе в ВСУ, ведётся в 190-ом учебном центре.

https://ukraina.ru/20231123/1051275367.html

https://ukraina.ru/20231123/1051265641.html

https://ukraina.ru/20231122/1051252421.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники