https://ukraina.ru/20231123/1051290114.html

Игра "как не платить за Украину": Алексей Зубец раскрыл секрет "дыры" в бюджете Германии

Игра "как не платить за Украину": Алексей Зубец раскрыл секрет "дыры" в бюджете Германии - 23.11.2023 Украина.ру

Игра "как не платить за Украину": Алексей Зубец раскрыл секрет "дыры" в бюджете Германии

Германия всегда может найти средства на военную поддержку Украины, другое дело, хочет ли она этого делать именно сейчас. Об этом изданию Украина.ру рассказал директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец

2023-11-23T17:46

2023-11-23T17:46

2023-11-23T17:47

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Так эксперт прокомментировал статью, опубликованную в немецком издании Der Tagesspiegel, в которой утверждается, что выделение военной помощи Украине повисло в воздухе из-за дыры в 60 млрд евро, которая образовалась в немецком бюджете. Если бюджет не удастся согласовать, то Украина не получит денег, а бундесвер не сможет возместить нехватку вооружения, отданного ВСУ, пишут авторы публикации.По словам эксперта, бюджет таких стран как Германия исчисляется сотнями миллиардов евро, поэтому 60 недостающих миллиардов для них нормальное состояние дел."В развитых странах дефицит бюджета всегда существует, потому что они живут в долг. Они заимствуют деньги на внешнем рынке и на внутреннем финансовом рынке и заполняют дыры в бюджете. Это продолжается изо года в год. Финансовые планы по сбору налогов у них одни, потом выясняется, что денег не хватает, расходы увеличиваются, а доходная часть неизменна. В результате происходит накопление долга", - пояснил Зубец.Он напомнил, что сегодня в Германии долг составляет 60% ВВП и это много. Дефицит бюджета по данным на конец прошлого года достиг 2,5%."В этих условиях 60 млрд евро не такая большая сумма. При этом деньги, которые требуются выделить на Украину, не надо отдавать сразу. Их нужно выделять несколько лет. К тому же, на Украину выделяют американцы, а также и внешние спонсоры, такие как Япония и Южная Корея. Поэтому те несколько миллиардов евро, которые Германия выделила бы для Украины, она всегда найдет", - рассказал Алексей Зубец.По мнению эксперта, проблема состоит в том, что немцы не хотят этого делать, пока деньги на Украину не выделят американцы. Они не хотят, чтобы Вашингтон их использовал, как это ранее было с танками, полагает Зубец.При этом немцы конфликт на Украине не считают своим, подчеркнул Зубец. По его словам, в него его втянули США и Великобритания. Поэтому у немцев возникает желание "поиграть в оппозицию", добавил он."Это игра – как не платить за Украину. Надо сделать так, чтобы оппозиция в парламенте эту историю заблокировала. Это совершенно очевидная игра. Дело не в деньгах, дело в том, что немцы в данном случае подневольные участники украинского конфликта, более того – управляемые", - отметил Зубец.По его словам, после 1945 года американцы десятилетиями строили систему управления немецкой внутренней политикой. Сегодня она полностью управляема из США, подчеркнул Зубец. Существует целый ряд инструментов для управления - партии, бизнес круги, некоммерческие организации, уточнил он. Немцы это отлично понимают и подневольно участвуют в украинской войне, но, с другой стороны, не хотят "лезть в пекло", добавил эксперт."Поэтому они играют в игру – знаете, у нас дыра в бюджете в 60 млрд евро и найти денег на Украину мы не можем. Это оговорка, и это понятно всем", - подытожил Алексей Зубец.

https://ukraina.ru/20231123/1051271170.html

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Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

новости, германия, украина, бюджет, евро, дефицит бюджета